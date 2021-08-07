https://ria.ru/20210807/razliv-1744879212.html

В море под Новороссийском произошел выброс нефти с греческого танкера

В море под Новороссийском произошел выброс нефти с греческого танкера - РИА Новости, 07.08.2021

В море под Новороссийском произошел выброс нефти с греческого танкера

Под Новороссийском за пределами береговой зоны произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony, заявили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T23:16

2021-08-07T23:16

2021-08-07T23:53

греция

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

черное море

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Под Новороссийском за пределами береговой зоны произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony, заявили РИА Новости в Росморречфлоте."Количество пока неизвестно", — добавили в ведомстве.Разлив случился при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК)."Владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий", — добавили в Росморречфлоте.Там отметили, что терминал находится в пяти километрах от берега. Пока непонятно, какое количество людей и техники нужно для устранения разлива.

https://ria.ru/20210529/tuapse-1734739728.html

греция

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), черное море, россия