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В море под Новороссийском произошел выброс нефти с греческого танкера
В море под Новороссийском произошел выброс нефти с греческого танкера - РИА Новости, 07.08.2021
В море под Новороссийском произошел выброс нефти с греческого танкера
Под Новороссийском за пределами береговой зоны произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony, заявили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T23:16
2021-08-07T23:16
2021-08-07T23:53
греция
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
черное море
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Под Новороссийском за пределами береговой зоны произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony, заявили РИА Новости в Росморречфлоте."Количество пока неизвестно", — добавили в ведомстве.Разлив случился при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК)."Владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий", — добавили в Росморречфлоте.Там отметили, что терминал находится в пяти километрах от берега. Пока непонятно, какое количество людей и техники нужно для устранения разлива.
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РИА Новости
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греция, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), черное море, россия
23:16 07.08.2021 (обновлено: 23:53 07.08.2021)
В море под Новороссийском произошел выброс нефти с греческого танкера
В Черном море под Новороссийском произошел выброс нефти с греческого танкера
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Под Новороссийском за пределами береговой зоны произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony, заявили РИА Новости в Росморречфлоте
.
"Количество пока неизвестно", — добавили в ведомстве.
Разлив случился при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).
"Владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий", — добавили в Росморречфлоте.
Там отметили, что терминал находится в пяти километрах от берега. Пока непонятно, какое количество людей и техники нужно для устранения разлива.