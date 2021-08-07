https://ria.ru/20210807/razdel-1744789753.html

Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины

Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины - РИА Новости, 07.08.2021

Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что в ближайшее время может состояться раздел Украины. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T05:26

2021-08-07T05:26

2021-08-07T07:12

в мире

украина

киев

венгрия

румыния

польша

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что в ближайшее время может состояться раздел Украины.По его словам, в стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые "сбиваются" в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже этой осенью.Экс-парламентарий утверждает, что финансирование радикалов идет через международный фонд "Возрождение", также в этом принимает участие Петр Порошенко. При этом президент Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за "детского мышления", считает Мураев.Мураев также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге, заключил он, от страны может остаться "небольшой кусочек".

https://ria.ru/20210805/katastrofa-1744561771.html

украина

киев

венгрия

румыния

польша

россия

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в мире, украина, киев, венгрия, румыния, польша, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, евгений мураев, россия, возрождение