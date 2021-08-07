05:26 07.08.2021 (обновлено: 07:12 07.08.2021)
Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
Экс-депутат Рады Мураев: Россия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину на части
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что в ближайшее время может состояться раздел Украины.
По его словам, в стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые "сбиваются" в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже этой осенью.
"Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем", — отметил Мураев.
Экс-парламентарий утверждает, что финансирование радикалов идет через международный фонд "Возрождение", также в этом принимает участие Петр Порошенко. При этом президент Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за "детского мышления", считает Мураев.
"Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас "спасут" все. Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину", — предположил политик.
Мураев также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге, заключил он, от страны может остаться "небольшой кусочек".