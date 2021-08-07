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Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины - РИА Новости, 07.08.2021
Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что в ближайшее время может состояться раздел Украины. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T05:26
2021-08-07T07:12
в мире
украина
киев
венгрия
румыния
польша
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что в ближайшее время может состояться раздел Украины.По его словам, в стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые "сбиваются" в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже этой осенью.Экс-парламентарий утверждает, что финансирование радикалов идет через международный фонд "Возрождение", также в этом принимает участие Петр Порошенко. При этом президент Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за "детского мышления", считает Мураев.Мураев также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге, заключил он, от страны может остаться "небольшой кусочек".
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в мире, украина, киев, венгрия, румыния, польша, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, евгений мураев, россия, возрождение
05:26 07.08.2021 (обновлено: 07:12 07.08.2021)
 
Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины

Экс-депутат Рады Мураев: Россия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину на части

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что в ближайшее время может состояться раздел Украины.
По его словам, в стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые "сбиваются" в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже этой осенью.
"Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем", — отметил Мураев.
Экс-парламентарий утверждает, что финансирование радикалов идет через международный фонд "Возрождение", также в этом принимает участие Петр Порошенко. При этом президент Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за "детского мышления", считает Мураев.
"Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас "спасут" все. Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину", — предположил политик.
Мураев также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге, заключил он, от страны может остаться "небольшой кусочек".
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В миреУкраинаКиевВенгрияРумынияПольшаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЕвгений МураевРоссияВозрождение
 
 
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