https://ria.ru/20210807/raketa-1744828774.html

Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету

Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету - РИА Новости, 07.08.2021

Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету

Американская авиакосмическая компания SpaceX завершила сборку двухступенчатого многоразового носителя Starship на космодроме в Техасе, сообщил портал... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T14:39

2021-08-07T14:39

2021-08-07T16:40

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американская авиакосмическая компания SpaceX завершила сборку двухступенчатого многоразового носителя Starship на космодроме в Техасе, сообщил портал Nasaspaceflight.В систему входят Booster 4 (прототип ступени Super Heavy) и SN20 (прототип самого Starship). Общая высота комплекса составляет 120 метров, что на 20 метров больше советской ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1. Вместе со стартовой площадкой система возвышается на 145 метров. Для сравнения: высота пирамиды Хеопса в Гизе достигает 136 метров.Финальную версию ракеты протестируют во время орбитального полета над Мексиканским заливом. Пока его дата не известна: помимо обязательных тестов, потребуется разрешение Федерального управления гражданской авиации США.В итоге Starship задействуют в миссии Artemis, цель которой — вернуть астронавтов на Луну в 2024 году.

https://ria.ru/20210506/kosmos-1731272373.html

https://ria.ru/20210724/mask-1742679543.html

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