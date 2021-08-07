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Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету
Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету - РИА Новости, 07.08.2021
Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету
Американская авиакосмическая компания SpaceX завершила сборку двухступенчатого многоразового носителя Starship на космодроме в Техасе, сообщил портал... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T14:39
2021-08-07T16:40
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американская авиакосмическая компания SpaceX завершила сборку двухступенчатого многоразового носителя Starship на космодроме в Техасе, сообщил портал Nasaspaceflight.В систему входят Booster 4 (прототип ступени Super Heavy) и SN20 (прототип самого Starship). Общая высота комплекса составляет 120 метров, что на 20 метров больше советской ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1. Вместе со стартовой площадкой система возвышается на 145 метров. Для сравнения: высота пирамиды Хеопса в Гизе достигает 136 метров.Финальную версию ракеты протестируют во время орбитального полета над Мексиканским заливом. Пока его дата не известна: помимо обязательных тестов, потребуется разрешение Федерального управления гражданской авиации США.В итоге Starship задействуют в миссии Artemis, цель которой — вернуть астронавтов на Луну в 2024 году.
https://ria.ru/20210506/kosmos-1731272373.html
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в мире, наука, сша, spacex, космос - риа наука, луна, космос
14:39 07.08.2021 (обновлено: 16:40 07.08.2021)
 
Компания Илона Маска собрала самую высокую в истории ракету

Американская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship

© Фото : @Elon Musk/TwitterАмериканская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship
Американская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Фото : @Elon Musk/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американская авиакосмическая компания SpaceX завершила сборку двухступенчатого многоразового носителя Starship на космодроме в Техасе, сообщил портал Nasaspaceflight.
В систему входят Booster 4 (прототип ступени Super Heavy) и SN20 (прототип самого Starship). Общая высота комплекса составляет 120 метров, что на 20 метров больше советской ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1. Вместе со стартовой площадкой система возвышается на 145 метров. Для сравнения: высота пирамиды Хеопса в Гизе достигает 136 метров.
Кадры успешного приземления прототипа корабля Starship в Техасе
6 мая, 10:28Хочу стать космонавтом
Опубликовано видео первого успешного приземления прототипа Starship
Финальную версию ракеты протестируют во время орбитального полета над Мексиканским заливом. Пока его дата не известна: помимо обязательных тестов, потребуется разрешение Федерального управления гражданской авиации США.
В итоге Starship задействуют в миссии Artemis, цель которой — вернуть астронавтов на Луну в 2024 году.
Снимок Хаббла, запечатлевший комету 332P/Икея-Мураками, распавшуюся на части - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 12:14Наука
Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю
 
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