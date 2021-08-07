https://ria.ru/20210807/protesty-1744870912.html
Во Франции более 230 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков
Во Франции более 230 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков - РИА Новости, 07.08.2021
Во Франции более 230 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков
Более 230 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков по всей Франции, в том числе 17 тысяч - в Париже, передаёт телеканал BFMTV... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T21:02
2021-08-07T21:02
2021-08-07T21:02
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париж
здоровье - общество
эммануэль макрон
протесты
коронавирус covid-19
медицинские маски
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ПАРИЖ, 7 авг - РИА Новости. Более 230 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков по всей Франции, в том числе 17 тысяч - в Париже, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.По данным телеканала, 237 тысяч человек участвовали в манифестациях против санитарных пропусков, которые прошли в субботу в Париже и других городах Франции.Масштабная манифестация в столице, в которой приняли участие около 17 тысяч человек, стартовала после 13.00 у станции Пон-де-Нёйи. Само шествие прошло спокойно и под контролем многочисленных полицейских, которые только один раз применили спецсредства. Конечной точкой маршрута противников санитарных пропусков стала площадь Шатле.В четверг Конституционный совет Франции поддержал расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус при посещении кафе, ресторанов и торговых центров. Расширенный санитарный пропуск начнёт действовать с 9 августа.В прошлые выходные в Париже и по всей Франции проходили акции против санитарных пропусков. В субботу, 31 июля, по данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, он был принят французским парламентом.С 21 июля санитарный пропуск, свидетельствующий либо о прохождении вакцинации, либо отрицательном результате теста на COVID-19, либо перенесении заболевания, уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, фестивалях, парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.
https://ria.ru/20210807/parizh-1744841473.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/makron-1744373353.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, здоровье - общество, эммануэль макрон, протесты, коронавирус covid-19, медицинские маски
Во Франции более 230 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков
Во Франции более 230 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков
ПАРИЖ, 7 авг - РИА Новости.
Более 230 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков по всей Франции, в том числе 17 тысяч - в Париже
, передаёт телеканал BFMTV
со ссылкой на МВД страны.
По данным телеканала, 237 тысяч человек участвовали в манифестациях против санитарных пропусков, которые прошли в субботу в Париже и других городах Франции
.
Масштабная манифестация в столице, в которой приняли участие около 17 тысяч человек, стартовала после 13.00 у станции Пон-де-Нёйи. Само шествие прошло спокойно и под контролем многочисленных полицейских, которые только один раз применили спецсредства. Конечной точкой маршрута противников санитарных пропусков стала площадь Шатле.
В четверг Конституционный совет Франции поддержал расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус при посещении кафе, ресторанов и торговых центров. Расширенный санитарный пропуск начнёт действовать с 9 августа.
В прошлые выходные в Париже и по всей Франции проходили акции против санитарных пропусков. В субботу, 31 июля, по данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон
12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, он был принят французским парламентом.
С 21 июля санитарный пропуск, свидетельствующий либо о прохождении вакцинации, либо отрицательном результате теста на COVID-19, либо перенесении заболевания, уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, фестивалях, парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.