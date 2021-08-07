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У россиянина с карты списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе
У россиянина с карты списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе - РИА Новости, 07.08.2021
У россиянина с карты списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе
У жителей Новокузнецка стали списывать крупные суммы с транспортных карт после поездок на автобусе. Об этом сообщил портал city-n. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:23
2021-08-07T19:23
2021-08-07T19:23
общество
новокузнецк
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У жителей Новокузнецка стали списывать крупные суммы с транспортных карт после поездок на автобусе. Об этом сообщил портал city-n.С утра жительница Новокузнецка пожаловалась редакции, что с ее транспортной карты списали более трех миллионов рублей. Позднее стало известно о мужчине, чей баланс по карте едва не достиг минус двадцати миллионов после поездки на автобусе."Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?" — возмутился он.В городской администрации призвали жителей в течение суток не пользоваться Единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера из-за сбоя при обновлении программного обеспечения системы валидации.
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общество, новокузнецк
У россиянина с карты списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе
У жителя Новокузнецка с карты списали 20 миллионов рублей за проезд в автобусе
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
У жителей Новокузнецка
стали списывать крупные суммы с транспортных карт после поездок на автобусе. Об этом сообщил портал city-n
.
С утра жительница Новокузнецка пожаловалась редакции, что с ее транспортной карты списали более трех миллионов рублей. Позднее стало известно о мужчине, чей баланс по карте едва не достиг минус двадцати миллионов после поездки на автобусе.
"Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?" — возмутился он.
В городской администрации призвали жителей в течение суток не пользоваться Единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера из-за сбоя при обновлении программного обеспечения системы валидации.