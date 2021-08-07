В США объяснили, почему Германия не предавала Украину
Политолог из США Мотыль: Германия не могла предать Украину, поскольку не присягала ей на верность
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Профессор политологии Рутгерского университета в США Александр Мотыль объяснил, почему Берлин не учел интересы Киева при реализации "Северного потока — 2".
"Многие украинцы считают, что когда Германия построила магистраль, то вроде бы предала Украину. Хотя на самом деле предательства не было, потому что предать можно только того, кому присягнул на верность. А такой присяги Германия Украине никогда не давала", — написал он в журнале "Український тиждень".
По его мнению, Берлин поддержал проект "Северного потока — 2", поскольку "жестко преследовал свои национальные интересы".
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Ранее Вашингтон и Берлин выступили с совместным заявлением о "Северном потоке — 2". Они призвали обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Европейского союза санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов "как инструмент влияния".
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