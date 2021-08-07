https://ria.ru/20210807/prisyaga-1744866404.html

В США объяснили, почему Германия не предавала Украину

В США объяснили, почему Германия не предавала Украину - РИА Новости, 07.08.2021

В США объяснили, почему Германия не предавала Украину

Профессор политологии Рутгерского университета в США Александр Мотыль объяснил, почему Берлин не учел интересы Киева при реализации "Северного потока — 2". РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T20:12

2021-08-07T20:12

2021-08-07T20:12

в мире

украина

сша

германия

северный поток — 2

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Профессор политологии Рутгерского университета в США Александр Мотыль объяснил, почему Берлин не учел интересы Киева при реализации "Северного потока — 2".По его мнению, Берлин поддержал проект "Северного потока — 2", поскольку "жестко преследовал свои национальные интересы"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Ранее Вашингтон и Берлин выступили с совместным заявлением о "Северном потоке — 2". Они призвали обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Европейского союза санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов "как инструмент влияния".

https://ria.ru/20210801/sudba-1743887247.html

украина

сша

германия

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в мире, украина, сша, германия, северный поток — 2