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Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok
Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok - РИА Новости, 07.08.2021
Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok
Вынесение судебного приговора французу Филиппу Дельпалю по делу Baring Vostok окажет дальнейшее негативное влияние на бизнес-климат и доверие инвесторов, заявил РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:45
2021-08-07T13:38
евросоюз
маркус эдерер
дело bаring vostok
майкл калви
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вынесение судебного приговора французу Филиппу Дельпалю по делу Baring Vostok окажет дальнейшее негативное влияние на бизнес-климат и доверие инвесторов, заявил РИА Новости посол ЕС в России Маркус Эдерер."Коммерческие споры не должны рассматриваться уголовными судами", — отметил он.По его словам, Дельпаль и другие обвиняемые по этому делу "должно быть, чувствуют себя так, словно оказались в романе Кафки "Процесс".В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, другой фигурант — француз Дельпаль — четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.
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евросоюз, маркус эдерер, дело bаring vostok, майкл калви, россия
11:45 07.08.2021 (обновлено: 13:38 07.08.2021)
 
Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok

Посол ЕС в России Эдерер: приговор по делу Baring Vostok уменьшит доверие иностранных инвесторов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер на пресс-конференции, посвященной началу председательства Румынии в Совете Европейского Союза, в Москве. 24 января 2019
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер на пресс-конференции, посвященной началу председательства Румынии в Совете Европейского Союза, в Москве. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вынесение судебного приговора французу Филиппу Дельпалю по делу Baring Vostok окажет дальнейшее негативное влияние на бизнес-климат и доверие инвесторов, заявил РИА Новости посол ЕС в России Маркус Эдерер.
"Коммерческие споры не должны рассматриваться уголовными судами", — отметил он.
По его словам, Дельпаль и другие обвиняемые по этому делу "должно быть, чувствуют себя так, словно оказались в романе Кафки "Процесс".
В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, другой фигурант — француз Дельпаль — четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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ЕвросоюзМаркус ЭдерерДело Bаring VostokМайкл КалвиРоссия
 
 
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