https://ria.ru/20210807/prigovor-1744811900.html
Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok
Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok - РИА Новости, 07.08.2021
Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok
Вынесение судебного приговора французу Филиппу Дельпалю по делу Baring Vostok окажет дальнейшее негативное влияние на бизнес-климат и доверие инвесторов, заявил РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:45
2021-08-07T11:45
2021-08-07T13:38
евросоюз
маркус эдерер
дело bаring vostok
майкл калви
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154982/28/1549822835_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_0cc42d40ceea7cad1f4f1cd6bfe5ab92.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вынесение судебного приговора французу Филиппу Дельпалю по делу Baring Vostok окажет дальнейшее негативное влияние на бизнес-климат и доверие инвесторов, заявил РИА Новости посол ЕС в России Маркус Эдерер."Коммерческие споры не должны рассматриваться уголовными судами", — отметил он.По его словам, Дельпаль и другие обвиняемые по этому делу "должно быть, чувствуют себя так, словно оказались в романе Кафки "Процесс".В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, другой фигурант — француз Дельпаль — четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.
https://ria.ru/20210807/prigovor-1744786467.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154982/28/1549822835_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_0760869e970ee140e3ff86e31de7c8a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, маркус эдерер, дело bаring vostok, майкл калви, россия
11:45 07.08.2021 (обновлено: 13:38 07.08.2021)
Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok
Посол ЕС в России Эдерер: приговор по делу Baring Vostok уменьшит доверие иностранных инвесторов