https://ria.ru/20210807/prigovor-1744811900.html

Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok

Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok - РИА Новости, 07.08.2021

Посол ЕС в России оценил приговор по делу Baring Vostok

Вынесение судебного приговора французу Филиппу Дельпалю по делу Baring Vostok окажет дальнейшее негативное влияние на бизнес-климат и доверие инвесторов, заявил РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T11:45

2021-08-07T11:45

2021-08-07T13:38

евросоюз

маркус эдерер

дело bаring vostok

майкл калви

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вынесение судебного приговора французу Филиппу Дельпалю по делу Baring Vostok окажет дальнейшее негативное влияние на бизнес-климат и доверие инвесторов, заявил РИА Новости посол ЕС в России Маркус Эдерер."Коммерческие споры не должны рассматриваться уголовными судами", — отметил он.По его словам, Дельпаль и другие обвиняемые по этому делу "должно быть, чувствуют себя так, словно оказались в романе Кафки "Процесс".В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, другой фигурант — француз Дельпаль — четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.

https://ria.ru/20210807/prigovor-1744786467.html

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евросоюз, маркус эдерер, дело bаring vostok, майкл калви, россия