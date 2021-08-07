https://ria.ru/20210807/prestupnik-1744831771.html

В России составили портрет среднестатистического преступника

В России составили портрет среднестатистического преступника - РИА Новости, 07.08.2021

В России составили портрет среднестатистического преступника

В России чаще всего совершают преступления мужчины, не имеющие постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям, следует из отчета... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:00

2021-08-07T15:00

2021-08-07T16:30

происшествия

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России чаще всего совершают преступления мужчины, не имеющие постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям, следует из отчета Генеральной прокуратуры.С января по июнь в России зафиксировали около миллиона преступлений, что на 1,1% больше, чем в прошлом году. В 46 регионах количество выявленных правонарушений выросло, в 39 — снизилось. Самый высокий рост отмечается в Чечне (на 38,4% больше, чем в прошлом году), Туве (+25,9%) и Ингушетии (+22,1%), наиболее сильное снижение — в Коми (-13,1%), ЕАО (-13%) и Рязанской области (-12,8%).За первое полугодие в стране задержали 446 тысяч человек, 64% из которых (около 285 тысяч) не имеют постоянного источника дохода и 58% (257 тысяч человек) ранее привлекались к ответственности.За год количество "пьяных" преступлений сократилось на семь процентов, однако все еще каждое третье совершается в состоянии алкогольного опьянения.Большую часть правонарушений совершают мужчины. На женщин приходится каждое шестое. При этом доля иностранцев — менее четырех процентов, из которых 80% приходится на выходцев из стран СНГ.За год снизился уровень преступности среди студентов и несовершеннолетних — на 12% и 15% соответственно.Отмечается, что каждое третье выявленное нарушение закона в России приходится на кражи, доля мошенничеств составила 16,5%, на киберпреступления пришлось 26,5%. Доля деяний против личности, среди которых убийства, причинение различной степени вреда здоровью, а также угрозы, составила около 14%.В отчете также обращается внимание на снижение (на 2,2%) количества наркопреступлений и увеличение числа экономических и коррупционных правонарушений.Информация собрана на основе данных МВД, ГУВД, УВД субъектов России.

https://ria.ru/20210525/moshennichestvo-1733709147.html

https://ria.ru/20210617/matkapital-1737286138.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия