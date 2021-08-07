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В России составили портрет среднестатистического преступника
В России составили портрет среднестатистического преступника - РИА Новости, 07.08.2021
В России составили портрет среднестатистического преступника
В России чаще всего совершают преступления мужчины, не имеющие постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям, следует из отчета... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:00
2021-08-07T16:30
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России чаще всего совершают преступления мужчины, не имеющие постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям, следует из отчета Генеральной прокуратуры.С января по июнь в России зафиксировали около миллиона преступлений, что на 1,1% больше, чем в прошлом году. В 46 регионах количество выявленных правонарушений выросло, в 39 — снизилось. Самый высокий рост отмечается в Чечне (на 38,4% больше, чем в прошлом году), Туве (+25,9%) и Ингушетии (+22,1%), наиболее сильное снижение — в Коми (-13,1%), ЕАО (-13%) и Рязанской области (-12,8%).За первое полугодие в стране задержали 446 тысяч человек, 64% из которых (около 285 тысяч) не имеют постоянного источника дохода и 58% (257 тысяч человек) ранее привлекались к ответственности.За год количество "пьяных" преступлений сократилось на семь процентов, однако все еще каждое третье совершается в состоянии алкогольного опьянения.Большую часть правонарушений совершают мужчины. На женщин приходится каждое шестое. При этом доля иностранцев — менее четырех процентов, из которых 80% приходится на выходцев из стран СНГ.За год снизился уровень преступности среди студентов и несовершеннолетних — на 12% и 15% соответственно.Отмечается, что каждое третье выявленное нарушение закона в России приходится на кражи, доля мошенничеств составила 16,5%, на киберпреступления пришлось 26,5%. Доля деяний против личности, среди которых убийства, причинение различной степени вреда здоровью, а также угрозы, составила около 14%.В отчете также обращается внимание на снижение (на 2,2%) количества наркопреступлений и увеличение числа экономических и коррупционных правонарушений.Информация собрана на основе данных МВД, ГУВД, УВД субъектов России.
https://ria.ru/20210525/moshennichestvo-1733709147.html
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происшествия, россия
15:00 07.08.2021 (обновлено: 16:30 07.08.2021)
 
В России составили портрет среднестатистического преступника

МВД составило портрет среднестатистического российского преступника

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России чаще всего совершают преступления мужчины, не имеющие постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям, следует из отчета Генеральной прокуратуры.
С января по июнь в России зафиксировали около миллиона преступлений, что на 1,1% больше, чем в прошлом году. В 46 регионах количество выявленных правонарушений выросло, в 39 — снизилось. Самый высокий рост отмечается в Чечне (на 38,4% больше, чем в прошлом году), Туве (+25,9%) и Ингушетии (+22,1%), наиболее сильное снижение — в Коми (-13,1%), ЕАО (-13%) и Рязанской области (-12,8%).
За первое полугодие в стране задержали 446 тысяч человек, 64% из которых (около 285 тысяч) не имеют постоянного источника дохода и 58% (257 тысяч человек) ранее привлекались к ответственности.
За год количество "пьяных" преступлений сократилось на семь процентов, однако все еще каждое третье совершается в состоянии алкогольного опьянения.
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Большую часть правонарушений совершают мужчины. На женщин приходится каждое шестое. При этом доля иностранцев — менее четырех процентов, из которых 80% приходится на выходцев из стран СНГ.
За год снизился уровень преступности среди студентов и несовершеннолетних — на 12% и 15% соответственно.
Отмечается, что каждое третье выявленное нарушение закона в России приходится на кражи, доля мошенничеств составила 16,5%, на киберпреступления пришлось 26,5%. Доля деяний против личности, среди которых убийства, причинение различной степени вреда здоровью, а также угрозы, составила около 14%.
В отчете также обращается внимание на снижение (на 2,2%) количества наркопреступлений и увеличение числа экономических и коррупционных правонарушений.
Информация собрана на основе данных МВД, ГУВД, УВД субъектов России.
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