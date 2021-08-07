Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/pozhary-1744846008.html
Число лесных пожаров на юге Турции сократилось вдвое
Число лесных пожаров на юге Турции сократилось вдвое - РИА Новости, 07.08.2021
Число лесных пожаров на юге Турции сократилось вдвое
Тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла, сообщил глава департамента коммуникаций администрации... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T16:54
2021-08-07T16:57
в мире
анталья (провинция)
лесные пожары в турции
мугла (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743999957_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_ffa0df08bcca41a2bc3deca640977526.jpg
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла, сообщил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.Накануне управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти – в провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864."С 28 июля 220 из 225 лесных пожаров взяты под контроль, в пяти точках провинций Мугла (Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган) и Ыспарта (Сютчюлер) пожары продолжаются", - написал Алтун в Twitter
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/turtsiya-1744720412.html
https://ria.ru/20210806/pozhar-1744705179.html
анталья (провинция)
мугла (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743999957_410:0:1638:921_1920x0_80_0_0_becadb21f95301db94284c8745ebc1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, анталья (провинция), лесные пожары в турции, мугла (провинция)
16:54 07.08.2021 (обновлено: 16:57 07.08.2021)
 
Число лесных пожаров на юге Турции сократилось вдвое

За сутки число лесных пожаров на юге Турции сократилось с 12 до 5

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкДым от лесных пожаров в районе деревни Хисарёню в окрестностях турецкого города Мармарис
Дым от лесных пожаров в районе деревни Хисарёню в окрестностях турецкого города Мармарис - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла, сообщил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.
Лесной пожар в районе Тюркэвлер, рядом с которым располагается ТЭЦ Йеникёй - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 16:39В мире
Стали известны подробности тушения лесных пожаров в Анталье
Накануне управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти – в провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 15:36
Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
"С 28 июля 220 из 225 лесных пожаров взяты под контроль, в пяти точках провинций Мугла (Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган) и Ыспарта (Сютчюлер) пожары продолжаются", - написал Алтун в Twitter
 
В миреАнталья (провинция)Лесные пожары в ТурцииМугла (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния