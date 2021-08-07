https://ria.ru/20210807/pozhary-1744846008.html

Число лесных пожаров на юге Турции сократилось вдвое

Число лесных пожаров на юге Турции сократилось вдвое - РИА Новости, 07.08.2021

Число лесных пожаров на юге Турции сократилось вдвое

Тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла, сообщил глава департамента коммуникаций администрации... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T16:54

2021-08-07T16:54

2021-08-07T16:57

в мире

анталья (провинция)

лесные пожары в турции

мугла (провинция)

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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Тушение пяти лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе четырех в курортной провинции Мугла, сообщил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.Накануне управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти – в провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864."С 28 июля 220 из 225 лесных пожаров взяты под контроль, в пяти точках провинций Мугла (Кёйджегиз, Каваклыдере, Милас, Ятаган) и Ыспарта (Сютчюлер) пожары продолжаются", - написал Алтун в Twitter

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/turtsiya-1744720412.html

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744705179.html

анталья (провинция)

мугла (провинция)

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2021

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в мире, анталья (провинция), лесные пожары в турции, мугла (провинция)