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Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр

Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр - РИА Новости, 07.08.2021

Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр

МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Как ученые изучают механизмы принятия решений, и чем их исследования могут быть полезны для бизнеса? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой?

2021-08-07T12:00

2021-08-07T12:00

2021-08-07T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Как ученые изучают механизмы принятия решений, и чем их исследования могут быть полезны для бизнеса? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой? audio/mpeg

Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Как ученые изучают механизмы принятия решений, и чем их исследования могут быть полезны для бизнеса? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой? audio/mpeg

О том как работает и что исследует Центр нейрокогнитивных исследований МГППУ рассказал его руководитель Борис Чернышев - кандидат биологических наук, доцент Кафедры высшей нервной деятельности.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио, технологии, медицина, наука, исследование, здоровье - общество, здоровье, нейрофизиология, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), нейробиология