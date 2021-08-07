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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210807/neyrony-1744695118.html
Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр
Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр - РИА Новости, 07.08.2021
Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр
МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Как ученые изучают механизмы принятия решений, и чем их исследования могут быть полезны для бизнеса? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой?
2021-08-07T12:00
2021-08-07T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
медицина
наука
исследование
здоровье - общество
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Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр
МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Как ученые изучают механизмы принятия решений, и чем их исследования могут быть полезны для бизнеса? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой?
audio/mpeg
Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр
МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Как ученые изучают механизмы принятия решений, и чем их исследования могут быть полезны для бизнеса? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой?
audio/mpeg
О том как работает и что исследует Центр нейрокогнитивных исследований МГППУ рассказал его руководитель Борис Чернышев - кандидат биологических наук, доцент Кафедры высшей нервной деятельности.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио, технологии, медицина, наука, исследование, здоровье - общество, здоровье, нейрофизиология, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), нейробиология
12:00 07.08.2021
 

Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр

Мы все умрём. Но это не точно
Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Как ученые изучают механизмы принятия решений, и чем их исследования могут быть полезны для бизнеса? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой?
О том как работает и что исследует Центр нейрокогнитивных исследований МГППУ рассказал его руководитель Борис Чернышев - кандидат биологических наук, доцент Кафедры высшей нервной деятельности.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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