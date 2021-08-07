https://ria.ru/20210807/moskva-1744815372.html
В Москве госпитализировали более 780 человек с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали более 780 человек с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 07.08.2021
В Москве госпитализировали более 780 человек с коронавирусом за сутки
Более 780 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 384 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:18
2021-08-07T12:18
2021-08-07T12:18
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Более 780 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 384 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 782 человека. На ИВЛ находятся 384 человека", - сообщили в штабе.Кроме того, в городе выздоровели ещё 3576 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 386 543.
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве госпитализировали более 780 человек с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 782 человека с коронавирусом за сутки