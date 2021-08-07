https://ria.ru/20210807/moskva-1744815372.html

В Москве госпитализировали более 780 человек с коронавирусом за сутки

В Москве госпитализировали более 780 человек с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 07.08.2021

В Москве госпитализировали более 780 человек с коронавирусом за сутки

Более 780 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 384 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:18

2021-08-07T12:18

2021-08-07T12:18

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Более 780 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 384 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 782 человека. На ИВЛ находятся 384 человека", - сообщили в штабе.Кроме того, в городе выздоровели ещё 3576 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 386 543.

https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744810949.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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