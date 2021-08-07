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Компания такси в Миссури отказалась перевозить клиентов в масках
Компания такси в Миссури отказалась перевозить клиентов в масках - РИА Новости, 07.08.2021
Компания такси в Миссури отказалась перевозить клиентов в масках
Владелец компании такси в американском штате Миссури выразил несогласие с вакцинацией от коронавируса, заявив, что не собирается развозить клиентов в масках или РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:14
2021-08-07T19:14
2021-08-07T19:16
распространение коронавируса
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вакцинация
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Владелец компании такси в американском штате Миссури выразил несогласие с вакцинацией от коронавируса, заявив, что не собирается развозить клиентов в масках или тех, кто сделал прививку, сообщил местный телеканал KMOV."Мы не разрешаем какие-либо маски в наших машинах. Кроме того, мы категорически против вакцин, и не хотим, чтобы в наших машинах ездили люди, которые сделали прививку", - заявил владелец компании Yo Transportation Чарли Буллингтон.По заявлению Буллингтона, он гордится тем, что в Миссури один из наиболее низких процентов вакцинации от COVID во всей стране. При этом заболеваемость коронавирусом за последний месяц выросла почти втрое - до 2,8 тысячи случаев в среднем за день.Согласно сайту компании, она работает в пяти округах Миссури, включая второй по величине город штата - Сент-Луис.
https://ria.ru/20210803/bayden-1744255293.html
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в мире, вакцинация, миссури, коронавирусы, коронавирус covid-19
19:14 07.08.2021 (обновлено: 19:16 07.08.2021)
Компания такси в Миссури отказалась перевозить клиентов в масках
Владелец компании такси в Миссури отказался развозить клиентов в масках и тех, кто сделал прививку