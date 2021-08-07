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В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Марчуком
В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Марчуком - РИА Новости, 07.08.2021
В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Марчуком
Прощание с Евгением Марчуком, занимавшим пост премьера Украины с 1995 по 1996 год, проходит в субботу в Киеве, сообщил телеканал "Украина 24". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:24
2021-08-07T12:24
2021-08-07T12:24
в мире
украина
киев
евгений марчук
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Прощание с Евгением Марчуком, занимавшим пост премьера Украины с 1995 по 1996 год, проходит в субботу в Киеве, сообщил телеканал "Украина 24".Марчук умер 5 августа от последствий коронавируса."В эти минуты началась церемония прощания с первым главой СБ Украины, с украинским государственным деятелем Евгением Марчуком. В последний раз увидеться с ним можно с 12:00 до 15:00 (мск.). Еще за час до официальной церемонии здесь начало собираться много его друзей, знакомых и тех, кто с ним работал", - сообщила корреспондент телеканала.Евгений Марчук с 1995 по 1996 год занимал должность премьера Украины, также он был первым главой Службы безопасности Украины (с 1991 по 1994 год). Позже Марчук в разные годы занимал должности Секретаря СНБО и министра обороны страны. С 2018 по 2019 год Марчук представлял Украину в составе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20181122/1533295926.html
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в мире, украина, киев, евгений марчук, коронавирус covid-19
В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Марчуком
"Украина 24": в Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Марчуком