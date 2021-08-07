Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/marchuk-1744816207.html
В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Марчуком
В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Марчуком - РИА Новости, 07.08.2021
В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Марчуком
Прощание с Евгением Марчуком, занимавшим пост премьера Украины с 1995 по 1996 год, проходит в субботу в Киеве, сообщил телеканал "Украина 24". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:24
2021-08-07T12:24
в мире
украина
киев
евгений марчук
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/35958/77/359587775_0:17:2569:1462_1920x0_80_0_0_45205f16f1f0c9fe46a96429e52d88c4.jpg
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Прощание с Евгением Марчуком, занимавшим пост премьера Украины с 1995 по 1996 год, проходит в субботу в Киеве, сообщил телеканал "Украина 24".Марчук умер 5 августа от последствий коронавируса."В эти минуты началась церемония прощания с первым главой СБ Украины, с украинским государственным деятелем Евгением Марчуком. В последний раз увидеться с ним можно с 12:00 до 15:00 (мск.). Еще за час до официальной церемонии здесь начало собираться много его друзей, знакомых и тех, кто с ним работал", - сообщила корреспондент телеканала.Евгений Марчук с 1995 по 1996 год занимал должность премьера Украины, также он был первым главой Службы безопасности Украины (с 1991 по 1994 год). Позже Марчук в разные годы занимал должности Секретаря СНБО и министра обороны страны. С 2018 по 2019 год Марчук представлял Украину в составе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20181122/1533295926.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/35958/77/359587775_0:0:2569:1928_1920x0_80_0_0_99923ae17802d7a388ff35921203db18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, евгений марчук, коронавирус covid-19
12:24 07.08.2021
 
В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Марчуком

"Украина 24": в Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Марчуком

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЭкс-министр обороны Украины Евгений Марчук
Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Прощание с Евгением Марчуком, занимавшим пост премьера Украины с 1995 по 1996 год, проходит в субботу в Киеве, сообщил телеканал "Украина 24".
Марчук умер 5 августа от последствий коронавируса.
"В эти минуты началась церемония прощания с первым главой СБ Украины, с украинским государственным деятелем Евгением Марчуком. В последний раз увидеться с ним можно с 12:00 до 15:00 (мск.). Еще за час до официальной церемонии здесь начало собираться много его друзей, знакомых и тех, кто с ним работал", - сообщила корреспондент телеканала.
Евгений Марчук с 1995 по 1996 год занимал должность премьера Украины, также он был первым главой Службы безопасности Украины (с 1991 по 1994 год). Позже Марчук в разные годы занимал должности Секретаря СНБО и министра обороны страны. С 2018 по 2019 год Марчук представлял Украину в составе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
И. о. премьер-министра Украины Евгений Марчук. - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
22 ноября 2018, 14:07
Биография Евгения Марчука
 
В миреУкраинаКиевЕвгений МарчукКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния