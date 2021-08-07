https://ria.ru/20210807/mafiya-1744877344.html

В Риме арестовали босса итальянской каморры по прозвищу Кровавая Мэри

В Риме арестовали босса итальянской каморры по прозвищу Кровавая Мэри - РИА Новости, 08.08.2021

В Риме арестовали босса итальянской каморры по прозвищу Кровавая Мэри

Итальянские карабинеры арестовали Марию Личчарди, которая, как полагает неаполитанское управление по борьбе с мафией, возглавляет преступный клан из крупной... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-07T22:43

2021-08-07T22:43

2021-08-08T05:48

в мире

аэропорт

мафия

неаполь

рим

арест

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РИМ, 7 авг – РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали Марию Личчарди, которая, как полагает неаполитанское управление по борьбе с мафией, возглавляет преступный клан из крупной преступной группировки каморра, сообщает в субботу газета la Stampa.Задержание было проведено в римском аэропорту "Чампино", откуда 70-летняя женщина собиралась вылететь в Испанию. Карабинеры арестовали ее в момент сдачи багажа. Как отмечается, в этот момент Личчарди сохраняла полное спокойствие.Личчарди, как считают правоохранители, управляла одноименным преступным кланом, который основал ее брат Дженнаро по прозвищу Обезьяна. Он скончался в тюремной камере в 1994 году. Сама Личчарди провела в заключении восемь лет, после чего в 2009 году взяла бразды правления кланом, заработав прозвища Малышка и Кровавая Мэри.Клан Личчарди занимался рэкетом, незаконной торговлей, махинациями на аукционах и отмыванием преступных доходов. При этом он не имел конфликтов с другими группировками, избежав кровопролитных мафиозных войн в северных кварталах Неаполя.Личчарди, управляя кассой клана, оказывала поддержку семьям оказавшихся за решеткой мафиози, что позволяло им не переходить на сторону закона и не сотрудничать с правоохранителями. Кроме того, ей удалось наладить настолько четкий контроль над своим районом, что благодаря сети "дозорных" она смогла избежать задержания в ходе крупной операции в июне 2019 года, когда под арестом оказались почти 130 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/italiya-1744695611.html

https://ria.ru/20210708/italiya-1740382553.html

неаполь

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, аэропорт, мафия, неаполь, рим, арест