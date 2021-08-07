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В Риме арестовали босса итальянской каморры по прозвищу Кровавая Мэри
В Риме арестовали босса итальянской каморры по прозвищу Кровавая Мэри - РИА Новости, 08.08.2021
В Риме арестовали босса итальянской каморры по прозвищу Кровавая Мэри
Итальянские карабинеры арестовали Марию Личчарди, которая, как полагает неаполитанское управление по борьбе с мафией, возглавляет преступный клан из крупной... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-07T22:43
2021-08-08T05:48
в мире
аэропорт
мафия
неаполь
рим
арест
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РИМ, 7 авг – РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали Марию Личчарди, которая, как полагает неаполитанское управление по борьбе с мафией, возглавляет преступный клан из крупной преступной группировки каморра, сообщает в субботу газета la Stampa.Задержание было проведено в римском аэропорту "Чампино", откуда 70-летняя женщина собиралась вылететь в Испанию. Карабинеры арестовали ее в момент сдачи багажа. Как отмечается, в этот момент Личчарди сохраняла полное спокойствие.Личчарди, как считают правоохранители, управляла одноименным преступным кланом, который основал ее брат Дженнаро по прозвищу Обезьяна. Он скончался в тюремной камере в 1994 году. Сама Личчарди провела в заключении восемь лет, после чего в 2009 году взяла бразды правления кланом, заработав прозвища Малышка и Кровавая Мэри.Клан Личчарди занимался рэкетом, незаконной торговлей, махинациями на аукционах и отмыванием преступных доходов. При этом он не имел конфликтов с другими группировками, избежав кровопролитных мафиозных войн в северных кварталах Неаполя.Личчарди, управляя кассой клана, оказывала поддержку семьям оказавшихся за решеткой мафиози, что позволяло им не переходить на сторону закона и не сотрудничать с правоохранителями. Кроме того, ей удалось наладить настолько четкий контроль над своим районом, что благодаря сети "дозорных" она смогла избежать задержания в ходе крупной операции в июне 2019 года, когда под арестом оказались почти 130 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/italiya-1744695611.html
https://ria.ru/20210708/italiya-1740382553.html
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в мире, аэропорт, мафия, неаполь, рим, арест
22:43 07.08.2021 (обновлено: 05:48 08.08.2021)
 
В Риме арестовали босса итальянской каморры по прозвищу Кровавая Мэри

В Риме арестовали босса итальянской каморры Марию Личчарди по прозвищу Кровавая Мэри

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКолизей в Риме
Колизей в Риме - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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РИМ, 7 авг – РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали Марию Личчарди, которая, как полагает неаполитанское управление по борьбе с мафией, возглавляет преступный клан из крупной преступной группировки каморра, сообщает в субботу газета la Stampa.
Задержание было проведено в римском аэропорту "Чампино", откуда 70-летняя женщина собиралась вылететь в Испанию. Карабинеры арестовали ее в момент сдачи багажа. Как отмечается, в этот момент Личчарди сохраняла полное спокойствие.
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Личчарди, как считают правоохранители, управляла одноименным преступным кланом, который основал ее брат Дженнаро по прозвищу Обезьяна. Он скончался в тюремной камере в 1994 году. Сама Личчарди провела в заключении восемь лет, после чего в 2009 году взяла бразды правления кланом, заработав прозвища Малышка и Кровавая Мэри.
Клан Личчарди занимался рэкетом, незаконной торговлей, махинациями на аукционах и отмыванием преступных доходов. При этом он не имел конфликтов с другими группировками, избежав кровопролитных мафиозных войн в северных кварталах Неаполя.
Личчарди, управляя кассой клана, оказывала поддержку семьям оказавшихся за решеткой мафиози, что позволяло им не переходить на сторону закона и не сотрудничать с правоохранителями. Кроме того, ей удалось наладить настолько четкий контроль над своим районом, что благодаря сети "дозорных" она смогла избежать задержания в ходе крупной операции в июне 2019 года, когда под арестом оказались почти 130 человек.
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