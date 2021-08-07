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В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки - РИА Новости, 07.08.2021
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T09:20
2021-08-07T09:20
в мире
украина
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК говорили, что украинские силовики 5 августа один раз открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (6 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5 и Голубовское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210806/ukraina-1744542586.html
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:20 07.08.2021
 
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

Представитель ЛНР в СЦКК: силовики дважды за сутки нарушили перемирие в Донбассе

© РИА Новости / Олеся ПотаповаТактические военные учения в ЛНР
Тактические военные учения в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК говорили, что украинские силовики 5 августа один раз открывали огонь по территории республики.
"За истекшие сутки (6 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5 и Голубовское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 08:00
Запад лишил Украину права голоса
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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