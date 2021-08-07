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Нелегальные мигранты получат по 300 евро от Литвы
Нелегальные мигранты получат по 300 евро от Литвы - РИА Новости, 07.08.2021
Нелегальные мигранты получат по 300 евро от Литвы
Власти Литвы заплатят по 300 евро нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, если они согласятся вернуться на родину, сообщила директор департамента миграции РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:16
2021-08-07T15:16
2021-08-07T16:59
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Литвы заплатят по 300 евро нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, если они согласятся вернуться на родину, сообщила директор департамента миграции при литовской полиции Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT.Эти деньги им выплатят наличными в аэропорту перед посадкой, сказала она. По словам Гудзинскайте, пособие будет единовременным: при повторном въезде в Литву мигрант не получит выплату.Вильнюс уже не раз заявлял о росте числа нелегалов, которых задерживают на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года их число превысило четыре тысячи. За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Со 2 июля в Литве объявили экстремальную ситуацию.Четвертого июля представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой нашли мигранта в тяжелом состоянии, который позднее скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство". В ГПК при этом неоднократно указывали на насильственное выдворении нелегалов Вильнюсом. В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html
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в мире, общество, литва, вильнюс, азия, белоруссия
15:16 07.08.2021 (обновлено: 16:59 07.08.2021)
Нелегальные мигранты получат по 300 евро от Литвы
Литовская полиция пообещала по 300 евро мигрантам из Азии и Африки, которые согласятся вернуться на родину