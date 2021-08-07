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Эмир Кустурица будет делать авторское шоу для Sputnik Serbia
Эмир Кустурица будет делать авторское шоу для Sputnik Serbia - РИА Новости, 07.08.2021
Эмир Кустурица будет делать авторское шоу для Sputnik Serbia
Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица будет делать на YouTube Sputnik Serbia еженедельный влог под названием "Моя жизнь", в котором он будет рассказывать... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:00
2021-08-07T12:19
москва
эмир кустурица
sputnik
знаменитости
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица будет делать на YouTube Sputnik Serbia еженедельный влог под названием "Моя жизнь", в котором он будет рассказывать о своем взгляде на те или иные события, о собственной жизненной философии и философии искусства, творческих планах и любимых книгах. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Serbia.По словам знаменитого режиссера, это будет автобиографический взгляд человека, который давно живет и многое видел."Я в первый раз за последние 4–5 лет стал гостем какой бы то ни было передачи. Я просто не хотел погружаться в это бурное время, в котором мы живем, где одна информация противоречит другой. Как человек, который верит в вечную душу, в то, что в конце предложения нет точки, что все продолжится, я почувствовал, что у меня нет здесь [в мире информации] собственного места и что будет лучше участвовать в каких-то конкретных действиях", – добавил режиссёр.Главный редактор Sputnik Serbia Любинка Милинчич, в свою очередь, отметила: "Режиссер с мировым именем, каждое слово которого имеет особый вес, осенью станет эксклюзивным сотрудником Sputnik Serbia. У этого человека острый ум, не менее острое перо и неповторимый режиссерский взгляд на мир. Своими суждениями, идеями, своим восприятием современного мира и того, что происходит вокруг нас, он будет делиться в авторском видеоблоге с лаконичным и емким названием "Моя жизнь". Благодаря нашему сотрудничеству, Sputnik дает своим читателям, зрителям и слушателям возможность услышать голос не только самого знаменитого балканского режиссера, но и беспристрастного наблюдателя за глобальными процессами и настоящего патриота. Каждый его фильм стал неотъемлемой частью сербского культурного наследия".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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москва, эмир кустурица, sputnik, знаменитости
12:00 07.08.2021 (обновлено: 12:19 07.08.2021)
 

Эмир Кустурица будет делать авторское шоу для Sputnik Serbia

© SputnikСербский режиссёр Эмир Кустурица
Сербский режиссёр Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Sputnik
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица будет делать на YouTube Sputnik Serbia еженедельный влог под названием "Моя жизнь", в котором он будет рассказывать о своем взгляде на те или иные события, о собственной жизненной философии и философии искусства, творческих планах и любимых книгах. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Serbia.
"Пришло время, благодаря Sputnik, “покончить с анонимностью”, – рассказал Кустурица. – Идея в том, чтобы с сентября запустить небольшую рубрику под названием “Моя жизнь” (Мојживот/ Moj život)".
По словам знаменитого режиссера, это будет автобиографический взгляд человека, который давно живет и многое видел.
"Я в первый раз за последние 4–5 лет стал гостем какой бы то ни было передачи. Я просто не хотел погружаться в это бурное время, в котором мы живем, где одна информация противоречит другой. Как человек, который верит в вечную душу, в то, что в конце предложения нет точки, что все продолжится, я почувствовал, что у меня нет здесь [в мире информации] собственного места и что будет лучше участвовать в каких-то конкретных действиях", – добавил режиссёр.
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Главный редактор Sputnik Serbia Любинка Милинчич, в свою очередь, отметила: "Режиссер с мировым именем, каждое слово которого имеет особый вес, осенью станет эксклюзивным сотрудником Sputnik Serbia. У этого человека острый ум, не менее острое перо и неповторимый режиссерский взгляд на мир. Своими суждениями, идеями, своим восприятием современного мира и того, что происходит вокруг нас, он будет делиться в авторском видеоблоге с лаконичным и емким названием "Моя жизнь". Благодаря нашему сотрудничеству, Sputnik дает своим читателям, зрителям и слушателям возможность услышать голос не только самого знаменитого балканского режиссера, но и беспристрастного наблюдателя за глобальными процессами и настоящего патриота. Каждый его фильм стал неотъемлемой частью сербского культурного наследия".
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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