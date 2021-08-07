https://ria.ru/20210807/kusturitsa-1744810809.html

Эмир Кустурица будет делать авторское шоу для Sputnik Serbia

Эмир Кустурица будет делать авторское шоу для Sputnik Serbia - РИА Новости, 07.08.2021

Эмир Кустурица будет делать авторское шоу для Sputnik Serbia

Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица будет делать на YouTube Sputnik Serbia еженедельный влог под названием "Моя жизнь", в котором он будет рассказывать... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:00

2021-08-07T12:00

2021-08-07T12:19

москва

эмир кустурица

sputnik

знаменитости

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица будет делать на YouTube Sputnik Serbia еженедельный влог под названием "Моя жизнь", в котором он будет рассказывать о своем взгляде на те или иные события, о собственной жизненной философии и философии искусства, творческих планах и любимых книгах. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Serbia.По словам знаменитого режиссера, это будет автобиографический взгляд человека, который давно живет и многое видел."Я в первый раз за последние 4–5 лет стал гостем какой бы то ни было передачи. Я просто не хотел погружаться в это бурное время, в котором мы живем, где одна информация противоречит другой. Как человек, который верит в вечную душу, в то, что в конце предложения нет точки, что все продолжится, я почувствовал, что у меня нет здесь [в мире информации] собственного места и что будет лучше участвовать в каких-то конкретных действиях", – добавил режиссёр.Главный редактор Sputnik Serbia Любинка Милинчич, в свою очередь, отметила: "Режиссер с мировым именем, каждое слово которого имеет особый вес, осенью станет эксклюзивным сотрудником Sputnik Serbia. У этого человека острый ум, не менее острое перо и неповторимый режиссерский взгляд на мир. Своими суждениями, идеями, своим восприятием современного мира и того, что происходит вокруг нас, он будет делиться в авторском видеоблоге с лаконичным и емким названием "Моя жизнь". Благодаря нашему сотрудничеству, Sputnik дает своим читателям, зрителям и слушателям возможность услышать голос не только самого знаменитого балканского режиссера, но и беспристрастного наблюдателя за глобальными процессами и настоящего патриота. Каждый его фильм стал неотъемлемой частью сербского культурного наследия".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210212/vaktsinatsiya-1597141232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, эмир кустурица, sputnik, знаменитости