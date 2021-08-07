Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/kurort-1744863630.html
Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха
Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха - РИА Новости, 07.08.2021
Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха
Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания в ходе рабочей встречи обсудили восстановление базы отдыха "Осетия", которая расположена в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:54
2021-08-07T19:54
отдых
южная осетия
абхазия
гудаутский район
аслан бжания
анатолий бибилов
курорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149765/57/1497655787_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_05272248480c2b4f77454db7314f7604.jpg
ЦХИНВАЛ, 7 авг – РИА Новости. Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания в ходе рабочей встречи обсудили восстановление базы отдыха "Осетия", которая расположена в Гудаутском районе Абхазии, сообщает пресс-служба югоосетинского главы.Официальная делегация Абхазии во главе с президентом находится в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года.Во время переговоров большое внимание было уделено вопросам экономического развития."В ходе переговоров также был поднят вопрос о возможности реанимирования санатория "Осетия" в Абхазии. Было бы неплохо, если бы жители Южной Осетии могли бы отдохнуть летом там и поправить здоровье", - цитирует Бибилова его пресс-служба.База отдыха "Осетия" расположена на берегу моря. Она была введена в эксплуатацию в 1970 году. Как и многие санатории в Абхазии в настоящее время полностью заброшена.
https://ria.ru/20210805/abkhaziya-1744573734.html
https://ria.ru/20210805/pushkov-1744473576.html
южная осетия
абхазия
гудаутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149765/57/1497655787_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ef15c0d561161c6e1067b837a3c841b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых, южная осетия, абхазия, гудаутский район, аслан бжания, анатолий бибилов, курорт
19:54 07.08.2021
 
Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха

Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха "Осетия"

© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 7 авг – РИА Новости. Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания в ходе рабочей встречи обсудили восстановление базы отдыха "Осетия", которая расположена в Гудаутском районе Абхазии, сообщает пресс-служба югоосетинского главы.
Цветение мимозы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 19:13
Решение России о признании Абхазии не подлежит пересмотру, заявили в Сухуме
Официальная делегация Абхазии во главе с президентом находится в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года.
Во время переговоров большое внимание было уделено вопросам экономического развития.
"В ходе переговоров также был поднят вопрос о возможности реанимирования санатория "Осетия" в Абхазии. Было бы неплохо, если бы жители Южной Осетии могли бы отдохнуть летом там и поправить здоровье", - цитирует Бибилова его пресс-служба.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 11:42
Пушков ответил на призыв Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
База отдыха "Осетия" расположена на берегу моря. Она была введена в эксплуатацию в 1970 году. Как и многие санатории в Абхазии в настоящее время полностью заброшена.
 
ОтдыхЮжная ОсетияАбхазияГудаутский районАслан БжанияАнатолий БибиловКурорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния