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Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха

Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха - РИА Новости, 07.08.2021

Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха

Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания в ходе рабочей встречи обсудили восстановление базы отдыха "Осетия", которая расположена в... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T19:54

2021-08-07T19:54

2021-08-07T19:54

отдых

южная осетия

абхазия

гудаутский район

аслан бжания

анатолий бибилов

курорт

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ЦХИНВАЛ, 7 авг – РИА Новости. Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания в ходе рабочей встречи обсудили восстановление базы отдыха "Осетия", которая расположена в Гудаутском районе Абхазии, сообщает пресс-служба югоосетинского главы.Официальная делегация Абхазии во главе с президентом находится в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года.Во время переговоров большое внимание было уделено вопросам экономического развития."В ходе переговоров также был поднят вопрос о возможности реанимирования санатория "Осетия" в Абхазии. Было бы неплохо, если бы жители Южной Осетии могли бы отдохнуть летом там и поправить здоровье", - цитирует Бибилова его пресс-служба.База отдыха "Осетия" расположена на берегу моря. Она была введена в эксплуатацию в 1970 году. Как и многие санатории в Абхазии в настоящее время полностью заброшена.

https://ria.ru/20210805/abkhaziya-1744573734.html

https://ria.ru/20210805/pushkov-1744473576.html

южная осетия

абхазия

гудаутский район

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отдых, южная осетия, абхазия, гудаутский район, аслан бжания, анатолий бибилов, курорт