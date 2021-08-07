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Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха
Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха - РИА Новости, 07.08.2021
Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха
Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания в ходе рабочей встречи обсудили восстановление базы отдыха "Осетия", которая расположена в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:54
2021-08-07T19:54
2021-08-07T19:54
отдых
южная осетия
абхазия
гудаутский район
аслан бжания
анатолий бибилов
курорт
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ЦХИНВАЛ, 7 авг – РИА Новости. Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания в ходе рабочей встречи обсудили восстановление базы отдыха "Осетия", которая расположена в Гудаутском районе Абхазии, сообщает пресс-служба югоосетинского главы.Официальная делегация Абхазии во главе с президентом находится в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года.Во время переговоров большое внимание было уделено вопросам экономического развития."В ходе переговоров также был поднят вопрос о возможности реанимирования санатория "Осетия" в Абхазии. Было бы неплохо, если бы жители Южной Осетии могли бы отдохнуть летом там и поправить здоровье", - цитирует Бибилова его пресс-служба.База отдыха "Осетия" расположена на берегу моря. Она была введена в эксплуатацию в 1970 году. Как и многие санатории в Абхазии в настоящее время полностью заброшена.
https://ria.ru/20210805/abkhaziya-1744573734.html
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отдых, южная осетия, абхазия, гудаутский район, аслан бжания, анатолий бибилов, курорт
Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха
Президенты Южной Осетии и Абхазии обсудили восстановление базы отдыха "Осетия"