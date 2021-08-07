Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210807/krym-1744819302.html
Власти Крыма ожидают рекордное число туристов по итогам года
Власти Крыма ожидают рекордное число туристов по итогам года - РИА Новости, 07.08.2021
Власти Крыма ожидают рекордное число туристов по итогам года
Туристический поток в Крым по итогам 2021 года, по предварительным данным, превысит рекордный показатель 2019 года в 7,5 миллиона человек, а 7 миллионов... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:58
2021-08-07T12:58
туризм
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155841/02/1558410251_0:30:2959:1694_1920x0_80_0_0_6c105f8e6b720122aa89486e74fcad96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Туристический поток в Крым по итогам 2021 года, по предварительным данным, превысит рекордный показатель 2019 года в 7,5 миллиона человек, а 7 миллионов туристов Крым примет уже осенью, сказал министра курортов и туризма региона Вадим Волченко.Более 5 миллионов туристов побывали в Крыму с начала года, рост туристического потока к "доковидному" 2019 году составил 27%, говорил в начале августа глава Крыма Сергей Аксенов."Я думаю, что, скорее всего, мы 7 миллионов достигнем осенью. И выйдем за эти границы (7,5 миллиона туристов по итогам года)", - сказал Волченко журналистам в арт-кластере "Таврида", где выступил с лекцией "Карьерный драйв в туристической и ресторанно-гостиничной индустрии".Он отметил существенный рост прямых налоговых поступлений в первой половине года от курортно-рекреационной деятельности. Волченко обратил внимание, что такой результат возможен исключительно при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора в связи с коронавирусной инфекцией."Самое главное - это безопасность, важно соблюдение требований Роспотребнадзора... К этому максимально серьезно нужно относиться", - добавил он.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,5 миллиона.
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155841/02/1558410251_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_648791a39bb76e41d5860fab8b524635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, сергей аксенов (политик), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
12:58 07.08.2021
 
Власти Крыма ожидают рекордное число туристов по итогам года

Глава Минтуризма Крыма Волченко: турпоток на полуостров превысит 7,5 миллиона человек к концу года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Туристический поток в Крым по итогам 2021 года, по предварительным данным, превысит рекордный показатель 2019 года в 7,5 миллиона человек, а 7 миллионов туристов Крым примет уже осенью, сказал министра курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Более 5 миллионов туристов побывали в Крыму с начала года, рост туристического потока к "доковидному" 2019 году составил 27%, говорил в начале августа глава Крыма Сергей Аксенов.
"Я думаю, что, скорее всего, мы 7 миллионов достигнем осенью. И выйдем за эти границы (7,5 миллиона туристов по итогам года)", - сказал Волченко журналистам в арт-кластере "Таврида", где выступил с лекцией "Карьерный драйв в туристической и ресторанно-гостиничной индустрии".
Он отметил существенный рост прямых налоговых поступлений в первой половине года от курортно-рекреационной деятельности. Волченко обратил внимание, что такой результат возможен исключительно при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора в связи с коронавирусной инфекцией.
Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 08:39Туризм
Достопримечательности Крыма, которые нельзя пропустить. Гид для всей семьи
"Самое главное - это безопасность, важно соблюдение требований Роспотребнадзора... К этому максимально серьезно нужно относиться", - добавил он.
По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,5 миллиона.
 
ТуризмРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - ТуризмСергей Аксенов (политик)Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния