https://ria.ru/20210807/krym-1744819302.html

Власти Крыма ожидают рекордное число туристов по итогам года

Власти Крыма ожидают рекордное число туристов по итогам года - РИА Новости, 07.08.2021

Власти Крыма ожидают рекордное число туристов по итогам года

Туристический поток в Крым по итогам 2021 года, по предварительным данным, превысит рекордный показатель 2019 года в 7,5 миллиона человек, а 7 миллионов... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:58

2021-08-07T12:58

2021-08-07T12:58

туризм

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Туристический поток в Крым по итогам 2021 года, по предварительным данным, превысит рекордный показатель 2019 года в 7,5 миллиона человек, а 7 миллионов туристов Крым примет уже осенью, сказал министра курортов и туризма региона Вадим Волченко.Более 5 миллионов туристов побывали в Крыму с начала года, рост туристического потока к "доковидному" 2019 году составил 27%, говорил в начале августа глава Крыма Сергей Аксенов."Я думаю, что, скорее всего, мы 7 миллионов достигнем осенью. И выйдем за эти границы (7,5 миллиона туристов по итогам года)", - сказал Волченко журналистам в арт-кластере "Таврида", где выступил с лекцией "Карьерный драйв в туристической и ресторанно-гостиничной индустрии".Он отметил существенный рост прямых налоговых поступлений в первой половине года от курортно-рекреационной деятельности. Волченко обратил внимание, что такой результат возможен исключительно при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора в связи с коронавирусной инфекцией."Самое главное - это безопасность, важно соблюдение требований Роспотребнадзора... К этому максимально серьезно нужно относиться", - добавил он.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,5 миллиона.

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

республика крым

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республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, сергей аксенов (политик), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)