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На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым - РИА Новости, 07.08.2021
На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман высказалась в эфире телеканала "НАШ" об условии для того, чтобы Украина вновь "была с Крымом и Донбассом". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T06:41
2021-08-07T06:41
в мире
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оон
севастополь
республика крым
владимир путин
верховная рада украины
анна герман (политик)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман высказалась в эфире телеканала "НАШ" об условии для того, чтобы Украина вновь "была с Крымом и Донбассом".По ее словам, это возможно лишь в том случае, если Киев помирится со своими двумя соседями.Экс-парламентарий заключила, что украинцам стоит навсегда забыть о своей "мечте", если они не начнут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами.
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в мире, киев, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, верховная рада украины, анна герман (политик), россия, украина
06:41 07.08.2021
 
На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым

Экс-депутат Рады Герман заявила, что Украина может "вернуть" Крым только при примирении с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман высказалась в эфире телеканала "НАШ" об условии для того, чтобы Украина вновь "была с Крымом и Донбассом".
По ее словам, это возможно лишь в том случае, если Киев помирится со своими двумя соседями.

"Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее", — рассказала Герман.

Экс-парламентарий заключила, что украинцам стоит навсегда забыть о своей "мечте", если они не начнут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 09:44
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
 
В миреКиевООНСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныАнна Герман (политик)РоссияУкраина
 
 
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