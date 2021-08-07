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На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым - РИА Новости, 07.08.2021
На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман высказалась в эфире телеканала "НАШ" об условии для того, чтобы Украина вновь "была с Крымом и Донбассом". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T06:41
2021-08-07T06:41
2021-08-07T06:41
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анна герман (политик)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман высказалась в эфире телеканала "НАШ" об условии для того, чтобы Украина вновь "была с Крымом и Донбассом".По ее словам, это возможно лишь в том случае, если Киев помирится со своими двумя соседями.Экс-парламентарий заключила, что украинцам стоит навсегда забыть о своей "мечте", если они не начнут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами.
https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744622606.html
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в мире, киев, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, верховная рада украины, анна герман (политик), россия, украина
На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
Экс-депутат Рады Герман заявила, что Украина может "вернуть" Крым только при примирении с Россией