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Россияне стали чаще сталкиваться с "черными" кредиторами
Россияне стали чаще сталкиваться с "черными" кредиторами - РИА Новости, 07.08.2021
Россияне стали чаще сталкиваться с "черными" кредиторами
Россияне за прошедший год стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами: доля тех, кто имеет отрицательный опыт взаимодействия с ними, выросла год к году с РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T09:02
2021-08-07T14:41
экономика
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россияне за прошедший год стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами: доля тех, кто имеет отрицательный опыт взаимодействия с ними, выросла год к году с 16% до 18%. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое есть в распоряжении РИА Новости.Компания опросила 5,1 тысячи россиян в возрасте 18-60 лет из всех регионов страны. Под нелегальными кредиторами понимались любые предприятия, которые выдают заемные средства, не имея лицензии Банка России или не входя в реестр регулятора."По итогам предыдущего опроса о наличии собственного отрицательного опыта по этой линии сообщали 16% опрошенных, сейчас это количество увеличилось до 18%. Тех, кто не имеет личного опыта, при этом у них есть знакомые, друзья или родственники, у которых подобный опыт был, тоже стало больше — 29% против 26% годом ранее", — выяснили аналитики.Количество россиян, которые осведомлены о нелегальных кредиторах благодаря средствам массовой информации, также увеличилось — до 37% с 33% годом ранее. В то же время число тех, кто впервые слышит о нелегальной деятельности на этом рынке, сократилось с 22% до 14%. Оставшиеся два процента дать однозначный ответ затруднились."В течение прошедшего года в условиях снижения доходов населения и сохранения потребности в заемных средствах нелегальные участники рынка наращивали активность. Как следствие, мы видим рост количества тех, кто непосредственно сталкивался с ними, или слышал о таком опыте от знакомых", — прокомментировала гендиректор компании Ирина Хорошко.По ее словам, за год расширился и географический охват "черных" кредиторов. Традиционно больше всего теневых игроков было в крупных регионах, но сейчас их доля в общем объеме постепенно размывается.
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экономика, россия
09:02 07.08.2021 (обновлено: 14:41 07.08.2021)
 
Россияне стали чаще сталкиваться с "черными" кредиторами

IDF Eurasia: 18% россиян за 2020 год столкнулись с нелегальными кредиторами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБанкнота
Банкнота - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россияне за прошедший год стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами: доля тех, кто имеет отрицательный опыт взаимодействия с ними, выросла год к году с 16% до 18%. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компания опросила 5,1 тысячи россиян в возрасте 18-60 лет из всех регионов страны. Под нелегальными кредиторами понимались любые предприятия, которые выдают заемные средства, не имея лицензии Банка России или не входя в реестр регулятора.
"По итогам предыдущего опроса о наличии собственного отрицательного опыта по этой линии сообщали 16% опрошенных, сейчас это количество увеличилось до 18%. Тех, кто не имеет личного опыта, при этом у них есть знакомые, друзья или родственники, у которых подобный опыт был, тоже стало больше — 29% против 26% годом ранее", — выяснили аналитики.
Количество россиян, которые осведомлены о нелегальных кредиторах благодаря средствам массовой информации, также увеличилось — до 37% с 33% годом ранее. В то же время число тех, кто впервые слышит о нелегальной деятельности на этом рынке, сократилось с 22% до 14%. Оставшиеся два процента дать однозначный ответ затруднились.
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"В течение прошедшего года в условиях снижения доходов населения и сохранения потребности в заемных средствах нелегальные участники рынка наращивали активность. Как следствие, мы видим рост количества тех, кто непосредственно сталкивался с ними, или слышал о таком опыте от знакомых", — прокомментировала гендиректор компании Ирина Хорошко.
По ее словам, за год расширился и географический охват "черных" кредиторов. Традиционно больше всего теневых игроков было в крупных регионах, но сейчас их доля в общем объеме постепенно размывается.
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