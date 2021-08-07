https://ria.ru/20210807/kreditor-1744798484.html

Россияне стали чаще сталкиваться с "черными" кредиторами

Россияне стали чаще сталкиваться с "черными" кредиторами - РИА Новости, 07.08.2021

Россияне стали чаще сталкиваться с "черными" кредиторами

Россияне за прошедший год стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами: доля тех, кто имеет отрицательный опыт взаимодействия с ними, выросла год к году с РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T09:02

2021-08-07T09:02

2021-08-07T14:41

экономика

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россияне за прошедший год стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами: доля тех, кто имеет отрицательный опыт взаимодействия с ними, выросла год к году с 16% до 18%. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое есть в распоряжении РИА Новости.Компания опросила 5,1 тысячи россиян в возрасте 18-60 лет из всех регионов страны. Под нелегальными кредиторами понимались любые предприятия, которые выдают заемные средства, не имея лицензии Банка России или не входя в реестр регулятора."По итогам предыдущего опроса о наличии собственного отрицательного опыта по этой линии сообщали 16% опрошенных, сейчас это количество увеличилось до 18%. Тех, кто не имеет личного опыта, при этом у них есть знакомые, друзья или родственники, у которых подобный опыт был, тоже стало больше — 29% против 26% годом ранее", — выяснили аналитики.Количество россиян, которые осведомлены о нелегальных кредиторах благодаря средствам массовой информации, также увеличилось — до 37% с 33% годом ранее. В то же время число тех, кто впервые слышит о нелегальной деятельности на этом рынке, сократилось с 22% до 14%. Оставшиеся два процента дать однозначный ответ затруднились."В течение прошедшего года в условиях снижения доходов населения и сохранения потребности в заемных средствах нелегальные участники рынка наращивали активность. Как следствие, мы видим рост количества тех, кто непосредственно сталкивался с ними, или слышал о таком опыте от знакомых", — прокомментировала гендиректор компании Ирина Хорошко.По ее словам, за год расширился и географический охват "черных" кредиторов. Традиционно больше всего теневых игроков было в крупных регионах, но сейчас их доля в общем объеме постепенно размывается.

https://ria.ru/20210806/obman-1744607698.html

https://ria.ru/20210806/bol-1744599372.html

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экономика, россия