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Космонавт показал эмблему полета к МКС для съемки художественного фильма

Космонавт показал эмблему полета к МКС для съемки художественного фильма - РИА Новости, 07.08.2021

Космонавт показал эмблему полета к МКС для съемки художественного фильма

Космонавт Антон Шкаплеров, которому в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T11:05

2021-08-07T11:05

2021-08-07T11:05

наука

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров, которому в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе, представил эмблему полета."Друзья, до полета корабля "Союз МС-19" остается менее двух месяцев, и сегодня я хочу поделиться с вами эмблемой нашего экипажа", - написал он в "ВКонтакте".На эмблеме изображена взлетающая ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19". При этом крупная желтая звезда означает МКС, а три белые звезды - экипаж "Союза МС-19".Также на эмблеме показана кинопленка с названием фильма "Вызов" и кардиограмма."Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", - пояснил Шкаплеров.Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

земля

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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко