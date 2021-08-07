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Наука
https://ria.ru/20210807/kosmos-1744807746.html
Космонавт показал эмблему полета к МКС для съемки художественного фильма
Космонавт показал эмблему полета к МКС для съемки художественного фильма - РИА Новости, 07.08.2021
Космонавт показал эмблему полета к МКС для съемки художественного фильма
Космонавт Антон Шкаплеров, которому в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:05
2021-08-07T11:05
наука
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров, которому в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе, представил эмблему полета."Друзья, до полета корабля "Союз МС-19" остается менее двух месяцев, и сегодня я хочу поделиться с вами эмблемой нашего экипажа", - написал он в "ВКонтакте".На эмблеме изображена взлетающая ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19". При этом крупная желтая звезда означает МКС, а три белые звезды - экипаж "Союза МС-19".Также на эмблеме показана кинопленка с названием фильма "Вызов" и кардиограмма."Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", - пояснил Шкаплеров.Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко
11:05 07.08.2021
 
Космонавт показал эмблему полета к МКС для съемки художественного фильма

Космонавт Шкаплеров показал эмблему полета для съемки первого художественного фильма в космосе

© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Космонавт Антон Шкаплеров, которому в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе, представил эмблему полета.
"Друзья, до полета корабля "Союз МС-19" остается менее двух месяцев, и сегодня я хочу поделиться с вами эмблемой нашего экипажа", - написал он в "ВКонтакте".
На эмблеме изображена взлетающая ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19". При этом крупная желтая звезда означает МКС, а три белые звезды - экипаж "Союза МС-19".
Также на эмблеме показана кинопленка с названием фильма "Вызов" и кардиограмма.
"Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", - пояснил Шкаплеров.
Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
 
НаукаАнтон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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