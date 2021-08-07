https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744814006.html

В Москве выявили 2235 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2235 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.08.2021

В Москве выявили 2235 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 2235, 1904 и 1455 случая соответственно, сообщили... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:04

2021-08-07T12:04

2021-08-07T12:04

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573791_0:31:2830:1623_1920x0_80_0_0_2743fcc402b564f577dd9367dd19701d.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 2235, 1904 и 1455 случая соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2235, Санкт-Петербург - 1904, Московская область - 1455", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев заражения за последние сутки выявлено в Чукотском и Ненецком автономных округах - 17 и 12 соответственно.

https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744810949.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии