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В Москве выявили 2235 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2235 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.08.2021
В Москве выявили 2235 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 2235, 1904 и 1455 случая соответственно, сообщили... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:04
2021-08-07T12:04
2021-08-07T12:04
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 2235, 1904 и 1455 случая соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2235, Санкт-Петербург - 1904, Московская область - 1455", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев заражения за последние сутки выявлено в Чукотском и Ненецком автономных округах - 17 и 12 соответственно.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2235 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье