https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744787459.html
СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2021
СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет вылечилась после заражения штаммом коронавируса "дельта", сообщает телеканал ARY News. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T03:01
2021-08-07T03:01
2021-08-07T03:01
распространение коронавируса
в мире
европа
пакистан
карачи
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жительница Пакистана в возрасте 106 лет вылечилась после заражения штаммом коронавируса "дельта", сообщает телеканал ARY News.По информации телеканала, 106-летняя Хасин Биби проходила лечение в одной из больниц города Карачи и после выздоровления была выписана из отделения для пациентов с коронавирусом.Сообщается, что персонал больницы и семья пакистанки отпраздновали ее выздоровление, разрезав по этому случаю торт. Штамм коронавируса "дельта" в первой половине июля был основным в большинстве стран Европы, на этом фоне было рекомендовано усилить меры для сдерживания его распространения, отмечалось в конце месяца в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ. Кроме того, в ВОЗ недавно предупредили, что пандемия коронавируса далека от окончания.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742725439.html
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в мире, европа, пакистан, карачи, воз, коронавирус covid-19
СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
ARY News: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма коронавируса