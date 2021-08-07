https://ria.ru/20210807/kino-1744744818.html

Какие русские сериалы нельзя пропустить: про любовь, маньяка, эпидемию

Какие русские сериалы нельзя пропустить: про любовь, маньяка, эпидемию - РИА Новости, 07.08.2021

Какие русские сериалы нельзя пропустить: про любовь, маньяка, эпидемию

В августе выходят сериалы с Николь Кидман, Эдрианом Броуди, Селеной Гомес. Но и среди российских новинок много интересного. Зрителям покажут "Большую секунду"... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T08:00

2021-08-07T08:00

2021-08-07T08:06

артур смольянинов

николь кидман

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В августе выходят сериалы с Николь Кидман, Эдрианом Броуди, Селеной Гомес. Но и среди российских новинок много интересного. Зрителям покажут "Большую секунду" про бывшую пару, которая вынуждена работать вместе. "Выживших" — про постапокалипсис в провинции, "Зеленого мэра" — об ответственном студенте, решившем бороться за экологию. Что нельзя пропустить и почему — в материале РИА Новости.Бывшие пишут сценарийПродолжает исследовать тему отношений видеосервис Start. Новый проект "Большая секунда" — о паре, которая рассталась совсем не на хорошей ноте, но вынуждена снова объединиться для работы.Главные герои — сценаристы Костя (Виктор Шамиров) и Кира (Ольга Мотина-Супонева). Им нужно вместе создать киноисторию любви. При этом Костя и Кира переживают из-за разрыва. Но находят выход: начинают транслировать собственные чувства и претензии друг к другу через придуманных персонажей.Эти персонажи — учителя музыки Арина (Евгения Борзых, солистка группы СБПЧ) и Ростислав (Дмитрий Лысенков). Они знакомятся в тиндере ради одной случайной связи. Им движет любопытство, а она устала выслушивать от мамы претензии по поводу одиночества дочери. Арина просит Ростислава на один вечер сыграть роль ее возлюбленного.В сериале очень живые, жизненные диалоги. Герои обыденно и знакомо всем обсуждают работу, говорят о любви, доверии, измене, дружбе, ответственности. Соавтором стала Ольга Мотина-Супонева. Также в сериале играют Ольга Тумайкина, Людмила Артемьева, Сергей Белоголовцев.Сериал выходит на видеосервисе Start.Одичавшие людиВсе устали от пандемии, но только не кинематографисты: на Okko выходит восьмисерийный драматический триллер Андрея Прошкина "Выжившие" про постапокалиптический мир.Люди гибнут из-за странного вируса, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Теперь, чтобы человек проснулся, его нужно будить. Иначе он умрет. Никто никому не доверяет, повсюду рыщут вооруженные мародеры, а стаи одичавших животных нападают на потерявших бдительность.Действие происходит в провинциальном городе, который словно вернулся во времена Средневековья: нет электричества, проблемы с поставками еды и воды. Въезды и выезды закрыты армейскими кордонами, местная власть — криминальные группировки. Им противостоят дружинники из жителей.Главные герои пытаются выбраться из города, чтобы проверить, весь ли мир теперь такой. Параллельно среди местных ходят слухи о таинственном Институте, где, возможно, нет странной эпидемии. Но где он, знают немногие, так что это еще один квест для персонажей.Компания, к слову, подбирается очень разнообразная: бывший пациент психиатрической больницы Саша (Алексей Филимонов), мать-одиночка Настя (Дарья Савельева), ее дочь Лиза (Виктория Корниенко). К ним присоединяются учительница девочки Оля (Валентина Лукащук), психиатр Лаврова (Анна Слю), которая одна из немногих знает, где Институт.Другие роли исполнили Артур Смольянинов, Дарья Екамасова, Роза Хайруллина, Глеб Пускепалис.Зрителей ждет захватывающая история о поиске смысла жизни в незнакомом изменившемся мире.Продюсер проекта — Борис Хлебников, а режиссер — Андрей Прошкин ("Миннесота", "Орда", "Орлеан"). У создателей амбициозные планы: помимо "Выживших", намечено еще восемь самостоятельных веб-сериалов, которые расскажут истории других героев из этой же вселенной."Выжившие" будут выходить с 12 августа на Okko.Экологичный чиновник"КиноПоиск" тоже продолжает свою (комедийную) линию: вслед за "Последним министром" и "Миллионером из Балашихи" на сервисе выйдет "Зеленый мэр".Главного героя Кирилла отчислили из московского вуза, он возвращается в провинцию, но понимает, что малая родина изменилась, причем не в лучшую сторону. Фабрика сливает отходы в реку, леса незаконно вырубают, а вокруг города — множество стихийных свалок.Местный пожилой мэр мечтает только о том, как бы поскорее уйти на пенсию, и не думает об экологической катастрофе. А преемником видит протеже местного бизнесмена Зуева (который владеет фабрикой и считается неформально главным в городе).Кирилл решает спасти родной край. Объединившись с друзьями, регистрирует зеленое движение, выдвигает кандидата на должность мэра и начинает борьбу с коррумпированным конкурентом.Сериалы про жителей провинции, которые поехали покорять Москву, но по разным причинам вернулись обратно, чтобы восстанавливать свой город (поселок, деревню) — не новая тема. Однако "Зеленый мэр" обещает стать по-настоящему актуальным и прогрессивным. У него серьезный посыл: об экологии должен заботиться каждый.Главные роли сыграли Илья Маланин, Вероника Мохирева, Филипп Ершов.Сериал "Зеленый мэр" будет выходить на "КиноПоиск HD" с 20 августа.Убийства на косеКакое лето без детектива — особенно с прибалтийским нуарным колоритом, как "Коса" от Игоря Волошина ("Физрук").Сериал из 11 эпизодов расскажет о необычной девушке Еве (ее играет Линда Лапиныш). Она следователь и пытается раскрыть серию преступлений, связанных с загадочными убийствами молодых женщин на Куршской косе. Помогать ей будет телеведущий Роман (Александр Горбатов). Оба таинственным образом связаны с маньяком, но едва ли это упрощает их задачу.Название сериала отсылает не только к географии, но и к орудию убийства. История о поимке маньяка может стать сообразной аллюзией на "Молчание ягнят". За сценарий "Косы" отвечала Татьяна Арцеулова, писавшая скрипты для "Клиники счастья" и "Девочки не сдаются".Кстати, проект показывали на Нью-Йоркском международном кинофестивале, где он получил награду в категории "Лучший ТВ / Веб-сериал"."Коса" будет выходить на сервисе Kion с 25 августа.

https://ria.ru/20210805/kino-1744369405.html

куршская коса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур смольянинов, николь кидман, виктор шамиров (никита римашов), куршская коса, кинопоиск, кино и сериалы