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Роман Карманов: в России все будет хорошо с яркими творческими проектами

Роман Карманов: в России все будет хорошо с яркими творческими проектами - РИА Новости, 07.08.2021

Роман Карманов: в России все будет хорошо с яркими творческими проектами

Президентский фонд культурных инициатив, созданный в мае 2021 года, стал для креативных людей России новым поводом заявить о себе, а также заставил их... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T11:00

2021-08-07T11:00

2021-08-07T11:05

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президентский фонд культурных инициатив

роман карманов

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Президентский фонд культурных инициатив, созданный в мае 2021 года, стал для креативных людей России новым поводом заявить о себе, а также заставил их столкнуться с определенными вызовами. О том, что оказалось для творцов самым сложным, как правильно распределить бюджет, и почему истинный гений не нуждается в трудностях для раскрытия своего таланта, рассказал корреспонденту РИА Новости Нелли Бондаренко гендиректор фонда Роман Карманов.– Впервые о Президентском фонде культурных инициатив мы услышали пару месяцев назад, и, наверное, не все до конца понимают, что это за организация, и как она работает. Роман, как вы можете определить главную цель фонда?– Устав фонда говорит нам, что он создан для всесторонней поддержки творческих команд, причем ключевое слово здесь "всесторонней". С одной стороны, мы будем финансово поддерживать творческие команды и уже скоро увидим яркие проекты, новые имена и получим уникальную информацию о том, как живут творческие люди, чем они "дышат", и что им нужно для развития. С другой стороны, когда мы эту информацию получим, у нас уже будет основа для второй части нашей деятельности, к которой мы относим деятельность фонда как института развития. Это значит, что мы сделаем некие выводы о том, как действительно обстоят дела у творческих команд, и поймем, чем мы можем помочь.– Наверное, предварительные выводы уже можно сделать. С какими вызовами столкнулись творческие команды?– Думаю, что самый первый вызов для творческих людей – это необходимость прописать проект, изложить свою идею на бумаге. Одно дело, когда ты вынашиваешь замысел, делишься им с друзьями и близким – другое, когда возникает необходимость его оформить в проект. Для многих, я уверен, вызовом стала презентация. Она носит обязательный характер, и это сделано намеренно. Мы убрали много бюрократии, чтобы облегчить жизнь заявителям, а вот презентацию сделали обязательной, потому что творческие люди просто обязаны уметь изложить проект максимально доступно для тех, от кого зависит его судьба. Далеко не все пока с этой задачей могут справиться. Думаю, что если конкурс кого-то убедил в этом вопросе разобраться и научиться, то это уже небольшая победа.Со своей стороны мы сделали многое, чтобы наши заявители находили ответы на свои вопросы по конкурсу: мы постоянно на связи, полностью открыты, у нас работает контактный центр, мы оперативно отвечаем в соцсетях и мессенджерах, даем ответы с разъяснениями в письмах, проводим вебинары, подготовили методички по составлению заявок и бюджета и даже чек-листы самопроверки по подаче проекта на грант.– Финансовые вопросы для творческих людей, наверное, тоже своего рода вызов…– Да, вызовом стало все, что связано с бюджетом, но здесь мы не готовы идти ни на какие компромиссы, потому что речь идет о государственных деньгах. Мы должны быть абсолютно уверены, что люди, которые запрашивают поддержку, точно понимают, как и куда они эти деньги потратят, готовы это показать и объяснить. Понимаем, что это не просто, заполнить все пояснения, расписать спецификации, добыть цифры – но это тоже вызов, тот, кто полнее и содержательнее это сделает, у того больше шансов победить. Эксперты очень подробно будут разбираться в цифрах, которые запрашиваются. Это очень серьезный процесс – фактически ваша заявка – это заочный диалог с профессионалом, который хорошо понимает, какие затраты могут быть по тому или иному проекту. В каких-то случаях эксперт может предложить изменить цифры, такой механизм тоже предусмотрен.– Это такая функция для тех, кто переоценил свой проект?– Двух одинаковых заявок не бывает, ко всем нужно подходить индивидуально. Где-то могут быть заложены билеты бизнес-классом без необходимости, где-то могут быть предусмотрены деньги на покупку того оборудования, которое для одного проекта можно было бы арендовать, где-то гонорары и зарплаты, что называется, "не в рынке" – эксперты все это увидят и отреагируют. При высокой конкуренции на конкурсе, которая уже очевидна, важно, насколько адекватно и реалистично вы оцениваете реализацию своего проекта.– Исходя из полученных заявок, можете ли сделать выводы об интересе аудитории к конкурсу?– Интерес к конкурсу настолько высокий, что нам пришлось на неделю увеличить срок приема заявок, чтобы дать возможность тем, кто начал оформление заявок в последний момент, все успеть. В результате с учетом новых сроков у нас было оформлено более 38 тысяч личных кабинетов – их открывали авторы заявок и творческие коллективы. География конкурса охватывает 84 региона. По этим цифрам можно судить о том, что интерес к конкурсу, который проводится впервые, есть. И он немалый. Свои проекты нам направляют представили абсолютно разных сфер. Тем более, что впервые заявителями могут стать не только негосударственные НКО, но и коммерческие, и муниципальные организации, и индивидуальные предприниматели.– Можно ли попытаться представить типичный портрет вашего заявителя?– Типичный портрет сделать вряд ли удастся, потому что аудитория очень разная. Есть очень молодые люди и люди более старшего возраста, есть муниципальные организации и различные творческие объединения. Абсолютно точно это активное креативное ядро, которое есть в каждом городе, от которого исходят основные проекты и основная энергия. Они очень разные: музыканты, артисты, коллективы театров и музеев, есть очень много проектов, которые связаны с фестивалями, различными массовыми мероприятиями. Есть крупные проекты, которые носят, скорее, системообразующий характер. Например, когда создаются платформы для того, чтобы помогать творческим людям себя реализовывать, находить друг друга и финансирование. Проекты разного масштаба, и уровень финансовых запросов тоже разный: есть запросы по 200 тысяч, а есть, например, одна заявка, где команда запросила больше двух миллиардов. Здесь впору еще раз вспомнить о реалистичности.– Исходя из полученных заявок, можно ли сделать вывод об общем культурном уровне в стране? Разнится ли он от региона к региону, ведь в лидерах по количеству заявок все-таки Москва.– Конечно, в связи с тем, что масштабы территорий разные, Москва и Санкт-Петербург – в десятке лидеров. Но в ТОП-10, например, уверенно входят и Белгородская область, Татарстан, Самарская область, Якутия. Нельзя сказать, что предоставленными возможностями воспользуются только те территории, которые мы привыкли видеть во многих проектах в первых рядах. Все-таки наши старания по информированию регионов дали плоды, потому что ТОП-10 регионов показывает, что большая часть поддержки уйдет в регионы. У нас получилось достучаться за этот достаточно короткий период до самых отдаленных регионов, поэтому считаем, задача выполнена. Уверен, что у нас все будет хорошо с яркими заявками и яркими проектами из регионов.– Повлияют ли гранты фонда на общий культурный фон, и когда мы сможем увидеть результаты?– Несомненно. Думаю, что первые результаты мы увидим уже осенью, а потом и в следующем году, то есть эта новая творческая волна по стране прокатится. Мы точно увидим новые имена, поскольку одно из популярных направлений – "Молодые лидеры" – это инициатива самих лидеров, а они проявятся немедленно после того, как получат средства на реализацию своих проектов. Уже очевидно, что мы увидим достаточно большое количество работ в интернете на разнообразных мультимедийных платформах, поскольку есть довольно широкий пласт проектов, связанных с видео. Вообще, поддержка локальных творческих проектов была преимущественно точечной: либо от бизнеса, либо от местной власти, а в таких масштабах, как это произойдет сейчас, мы еще никогда с этим не сталкивались, поэтому мы ожидаем, что жизнь станет ярче.– Как вы считаете, способствует ли финансовая поддержка выявлению истинных гениев? В истории культуры довольно много случаев, когда гении проявлялись именно на фоне кризисов, так, может быть, для создания шедевров они должны в какой-то мере страдать?– Я не согласен с концепцией, что гений должен быть обязательно бедным и должен обязательно страдать. Гений должен быть обеспечен ресурсами, у него должен быть хороший инструмент, у него должны быть все средства производства, которые ему нужны. Он может страдать сколько угодно, например, эмоционально от неразделенной любви, но если он захочет самовыразиться, у него должны быть для этого ресурсы. И в этом смысле я считаю, что помощь необходима, особенно сейчас, когда люди, включенные в сферу искусства и творчества находятся в крайне сложной ситуации. Места для выступления, для самовыражения – это все пока находится в дефиците, и самое интересное, что люди сами готовы все это организовывать, но им нужны деньги.– Насколько вам тема творчества близка? Понимаете ли вы проблемы своих заявителей?– Прекрасно понимаю, потому что когда-то занимался музыкой и сталкивался с множеством разного рода проблем, которые можно было решить сейчас в рамках этого конкурса. Была проблема найти музыкантов, то есть и тогда, и сейчас нужна платформа для поиска. Нужны места для того, чтобы музыканты где-то могли репетировать, сейчас это часто какие-то совсем не оборудованные помещения, которые надо приводить в надлежащий вид. Здесь размер города не имеет значения, эта проблема существует и в Петербурге, и во Владивостоке – где угодно. Потом, когда вы собрались, у вас возникает потребность в инструментах, пультах, колонках, а это все дорого. Затем возникает вопрос, куда идти выступать, ведь нужно с чего-то стартовать, нужны какие-то площадки для начинающих, фестивали, концертные залы и так далее. Какое направление ни возьми, там цепочка будет очень похожая. А сейчас это все решается: если ты понимаешь, что музыкантам нужна платформа, пожалуйста, подавай ее на конкурс, и если она хорошо прописана, большая вероятность, что она будет поддержана.– Когда запланирована следующая волна конкурса?– Это мы узнаем в сентябре, поскольку назначить срок – это прерогатива Координационного комитета во главе с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Собрание Координационного комитета планируется осенью, в том числе для подведения итогов. Сейчас уже точно понятно, что первый конкурс стал чрезвычайно востребованным – о нем говорят в разных сообществах все лето, он здорово воодушевил творческих людей по всей стране, уже подано большое количество заявок. А значит, будут и следующие.– Каким вы видите развитие фонда в будущем?– Думаю, что в большей степени развитие будет лежать в поле образования для грантополучателей. Для этого мы должны у себя внутри фонда создать соответствующие структуры, линейки образовательных проектов, должны появиться люди, которые этим постоянно занимаются. В первую очередь программа образовательных проектов будет направлена на наших грантополучателей и на тех людей, которые пытались стать грантополучателями, но у них по каким-то причинам не получилось. Это те люди, которые уже проявили интерес к фонду, и с ними мы будем работать, потому что наша задача – поднимать качество проектов. Образовательная деятельность будет касаться и качества оформления заявок, и проектной деятельности, и презентаций, и вопросов бюджета. Это позволит переосмыслить уже готовые заявки, что-то поправить, доработать и подать их уже на следующий конкурс. Надеюсь, что это все в обозримой перспективе приведет к росту количества качественных креативных проектов.– Увеличится ли аудитория фонда в следующем году?– Мой прогноз – да, потому что у нас уже будут проекты, которые выиграют в этом конкурсе, часть из них будет участвовать в следующих. Также заявки будут подавать люди, у которых не получилось с первого раза оформить проекты достаточно убедительно, и которые их переосмыслили и доработали. И самое главное – с каждой волной информированность о возможностях фонда, я уверен, будет нарастать, и поэтому мы будем на следующих этапах фиксировать увеличение количества проектов и, самое главное, увеличение количества качественных проектов.

https://ria.ru/20210421/kultura-1729253536.html

https://ria.ru/20210517/fond-1732669179.html

https://ria.ru/20210614/samara-1736984349.html

https://ria.ru/20210615/fond-1737110921.html

https://ria.ru/20210729/fond-1743447423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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