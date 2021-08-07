МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street
МИД Ирана назвал обвинения в нападении на танкер Mercer Street со стороны G7 беспочвенными
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил заявление стран G7, в котором на страну возлагается ответственность за нападение на танкер Mercer Street, назвав обвинения беспочвенными.
Страны G7 в совместном заявлении в пятницу возложили ответственность за атаку на Mercer Street на Иран, отметили, что поведение Тегерана угрожает международному миру и безопасности, а также призвали страну прекратить все действия, несовместимые с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.
"Решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел стран G7,... в котором содержатся беспочвенные обвинения в адрес Исламской Республики Иран", - приводит слова Хатибзаде агентство Mehr.
Шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street 29 июля подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.
МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.
Израиль в среду возложил ответственность за воздушную атаку на судно Mercer street в Аравийском море на командующего подразделением БПЛА ВВС КСИР Саида Ара Джани.
3 августа, 14:45Евросоюз осудил нападение на танкер Mercer Street