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МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street
МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street - РИА Новости, 07.08.2021
МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил заявление стран G7, в котором на страну возлагается ответственность за нападение на танкер Mercer... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T13:47
2021-08-07T13:47
в мире
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тегеран (город)
румыния
мид ирана
g7
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил заявление стран G7, в котором на страну возлагается ответственность за нападение на танкер Mercer Street, назвав обвинения беспочвенными.Страны G7 в совместном заявлении в пятницу возложили ответственность за атаку на Mercer Street на Иран, отметили, что поведение Тегерана угрожает международному миру и безопасности, а также призвали страну прекратить все действия, несовместимые с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН."Решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел стран G7,... в котором содержатся беспочвенные обвинения в адрес Исламской Республики Иран", - приводит слова Хатибзаде агентство Mehr.Шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street 29 июля подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.Израиль в среду возложил ответственность за воздушную атаку на судно Mercer street в Аравийском море на командующего подразделением БПЛА ВВС КСИР Саида Ара Джани.
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в мире, сша, оон, тегеран (город), румыния, мид ирана, g7
13:47 07.08.2021
 
МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street

МИД Ирана назвал обвинения в нападении на танкер Mercer Street со стороны G7 беспочвенными

© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил заявление стран G7, в котором на страну возлагается ответственность за нападение на танкер Mercer Street, назвав обвинения беспочвенными.
Страны G7 в совместном заявлении в пятницу возложили ответственность за атаку на Mercer Street на Иран, отметили, что поведение Тегерана угрожает международному миру и безопасности, а также призвали страну прекратить все действия, несовместимые с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.
"Решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел стран G7,... в котором содержатся беспочвенные обвинения в адрес Исламской Республики Иран", - приводит слова Хатибзаде агентство Mehr.
Шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street 29 июля подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.
МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.
Израиль в среду возложил ответственность за воздушную атаку на судно Mercer street в Аравийском море на командующего подразделением БПЛА ВВС КСИР Саида Ара Джани.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 14:45
Евросоюз осудил нападение на танкер Mercer Street
 
В миреСШАООНТегеран (город)РумынияМИД ИранаG7
 
 
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