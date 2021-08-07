https://ria.ru/20210807/iran-1744823288.html

МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street

МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street - РИА Новости, 07.08.2021

МИД Ирана осудил заявление G7 о нападении на танкер Mercer Street

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил заявление стран G7, в котором на страну возлагается ответственность за нападение на танкер Mercer... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T13:47

2021-08-07T13:47

2021-08-07T13:47

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил заявление стран G7, в котором на страну возлагается ответственность за нападение на танкер Mercer Street, назвав обвинения беспочвенными.Страны G7 в совместном заявлении в пятницу возложили ответственность за атаку на Mercer Street на Иран, отметили, что поведение Тегерана угрожает международному миру и безопасности, а также призвали страну прекратить все действия, несовместимые с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН."Решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел стран G7,... в котором содержатся беспочвенные обвинения в адрес Исламской Республики Иран", - приводит слова Хатибзаде агентство Mehr.Шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street 29 июля подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.Израиль в среду возложил ответственность за воздушную атаку на судно Mercer street в Аравийском море на командующего подразделением БПЛА ВВС КСИР Саида Ара Джани.

https://ria.ru/20210803/tanker-1744165756.html

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тегеран (город)

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в мире, сша, оон, тегеран (город), румыния, мид ирана, g7