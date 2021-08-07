https://ria.ru/20210807/groza-1744829538.html

Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев из-за ухудшения погоды

Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 07.08.2021

Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев из-за ухудшения погоды

Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев и не укрываться под ними из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T14:42

2021-08-07T14:42

2021-08-07T14:42

общество

гроза

городское хозяйство москвы

погода

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев и не укрываться под ними из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе уточнили, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ливневый дождь, гроза."При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210806/opasnost-1744602457.html

https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гроза, городское хозяйство москвы, погода