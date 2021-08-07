https://ria.ru/20210807/groza-1744829538.html
Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев из-за ухудшения погоды
Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 07.08.2021
Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев из-за ухудшения погоды
Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев и не укрываться под ними из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T14:42
2021-08-07T14:42
2021-08-07T14:42
общество
гроза
городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев и не укрываться под ними из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе уточнили, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ливневый дождь, гроза."При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210806/opasnost-1744602457.html
https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html
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общество, гроза, городское хозяйство москвы, погода
Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев из-за ухудшения погоды
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей не парковаться вблизи деревьев из-за грозы