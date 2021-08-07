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Москвичей предупредили о ливне с грозой
Москвичей предупредили о ливне с грозой - РИА Новости, 07.08.2021
Москвичей предупредили о ливне с грозой
Кратковременный дождь, местами возможен ливень, гроза и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T09:13
2021-08-07T09:13
общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь, местами возможен ливень, гроза и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого кружит над акваторией Ботнического залива. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха повысится до плюс 27-29, по области - плюс 25-30", - сообщил Леус.Ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, погода, михаил леус
09:13 07.08.2021
 
Москвичей предупредили о ливне с грозой

В Москве в субботу ожидаются гроза и до 29 градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГрозовая туча над Манежной площадью в Москве
Грозовая туча над Манежной площадью в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь, местами возможен ливень, гроза и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого кружит над акваторией Ботнического залива. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха повысится до плюс 27-29, по области - плюс 25-30", - сообщил Леус.
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Ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
 
ОбществоМоскваПогодаМихаил Леус
 
 
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