https://ria.ru/20210807/groza-1744799350.html

Москвичей предупредили о ливне с грозой

Москвичей предупредили о ливне с грозой - РИА Новости, 07.08.2021

Москвичей предупредили о ливне с грозой

Кратковременный дождь, местами возможен ливень, гроза и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T09:13

2021-08-07T09:13

2021-08-07T09:13

общество

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь, местами возможен ливень, гроза и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого кружит над акваторией Ботнического залива. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха повысится до плюс 27-29, по области - плюс 25-30", - сообщил Леус.Ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, михаил леус