https://ria.ru/20210807/gretsiya-1744810258.html

В Греции оценили ситуацию с пожарами

В Греции оценили ситуацию с пожарами - РИА Новости, 07.08.2021

В Греции оценили ситуацию с пожарами

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ситуация с пожарами в стране улучшается, и пообещал сделать восстановление сгоревших территорий своей... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T11:28

2021-08-07T11:28

2021-08-07T12:18

в мире

греция

аттика

пелопоннес (область)

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ситуация с пожарами в стране улучшается, и пообещал сделать восстановление сгоревших территорий своей первостепенной политической задачей.Мицотакис посетил утром в субботу Единый координационный центр операций пожарной службы, где его проинформировали о пожарах, которые еще не потушены, сообщила пресс-служба премьера. В Греции ежедневно происходят десятки лесных пожаров во всех регионах страны. Тушение осложняет 40-градусная жара, которая стоит в Греции десять дней.Премьер поблагодарил пожарных, добровольцев, полицию, береговую охрану за огромные усилия, которые они приложили ночью для контроля над большими фронтами огня в основном в Аттике, на Эвбее, в Илии и Мани на Пелопоннесе."Ситуация сегодня немного лучше, чем вчера. Мы должны продолжать прилагать все усилия, чтобы ограничить все пожары и избежать риска повторного возгорания", - сказал он. По словам политика, намного лучше ситуация с электроснабжением Аттики. "Я хочу еще раз выразить свою глубокую скорбь по поводу случившегося. Еще раз заверить всех пострадавших в том, что восстановление будет моей первоочередной политической задачей", - отметил Мицотакис.Он пообещал, что сгоревшие леса будут восстановлены. "Все выгоревшие территории будут считаться лесовозобновляемыми… Со многими усилиями и, я считаю, с участием гражданского общества, когда это кошмарное лето пройдёт, мы сосредоточим все свое внимание на устранении ущерба как можно быстрее и восстановлении нашей природной среды", - заявил Мицотакис.В связи с катастрофическими лесными пожарами в Греции появляются публикации, что поджоги были устроены, чтобы предприниматели могли получить сгоревшие территории и строить на месте лесов гостиницы или предприятия. Политики обвиняют правительство, что оно, вопреки многочисленным заявлениям, оказалось не готово к пожароопасному сезону - не хватает пожарной техники, а часть имеющейся устарела, не подготовлена инфраструктура пожаротушения.

https://ria.ru/20210807/gretsiya-1744798285.html

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744664373.html

греция

аттика

пелопоннес (область)

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в мире, греция, аттика, пелопоннес (область), кириакос мицотакис