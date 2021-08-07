https://ria.ru/20210807/gretsiya-1744798285.html
На греческих журналистов напали во время трансляции пожаров
На греческих журналистов напали во время трансляции пожаров - РИА Новости, 07.08.2021
На греческих журналистов напали во время трансляции пожаров
Неизвестные напали на съемочную группу греческого телеканала OPEN TV во время прямого эфира из горящего района Аттики, полиция находилась поблизости и не... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T08:58
2021-08-07T08:58
2021-08-07T08:58
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АФИНЫ, 7 авг - РИА Новости. Неизвестные напали на съемочную группу греческого телеканала OPEN TV во время прямого эфира из горящего района Аттики, полиция находилась поблизости и не вмешалась, заявили тележурналисты.Все греческие телеканалы ведут прямые репортажи с пожаров, которые вышли из-под контроля.Группа OPEN TV подверглась нападению в субботу ночью, когда в прямом эфире транслировала события с фронта пожара в районе Фракомакедонос на севере Аттики. Здесь бушует один из самых сильных пожаров.Начало инцидента транслировалось в прямом эфире, но связь сразу прервалась.Корреспондент Элефтерия Спираки, которая подверглась нападению, рассказала, что группа из 15 молодых человек окружила съёмочную группу, разбила окна автомобиля, напала на журналистов, оскорбляла их, украла личные вещи и деньги оператора OPEN.Четверо полицейских находились напротив, видели нападение и не вмешались, рассказала плачущая журналистка по телефону."В момент нападения были рядом полицейские и ничего не сделали", - сказала она.С вмешательством пожарных инцидент закончился, сообщила журналист.Реакции руководства полиции пока не последовало.
https://ria.ru/20210806/pozhary-1744706103.html
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в мире, греция, аттика
На греческих журналистов напали во время трансляции пожаров
OPEN TV: неизвестные напали на журналистов во время трансляции пожаров в Греции
АФИНЫ, 7 авг - РИА Новости.
Неизвестные напали на съемочную группу греческого телеканала OPEN TV
во время прямого эфира из горящего района Аттики
, полиция находилась поблизости и не вмешалась, заявили тележурналисты.
Все греческие телеканалы ведут прямые репортажи с пожаров, которые вышли из-под контроля.
Группа OPEN TV подверглась нападению в субботу ночью, когда в прямом эфире транслировала события с фронта пожара в районе Фракомакедонос на севере Аттики. Здесь бушует один из самых сильных пожаров.
Начало инцидента транслировалось в прямом эфире, но связь сразу прервалась.
Корреспондент Элефтерия Спираки, которая подверглась нападению, рассказала, что группа из 15 молодых человек окружила съёмочную группу, разбила окна автомобиля, напала на журналистов, оскорбляла их, украла личные вещи и деньги оператора OPEN.
Четверо полицейских находились напротив, видели нападение и не вмешались, рассказала плачущая журналистка по телефону.
"В момент нападения были рядом полицейские и ничего не сделали", - сказала она.
С вмешательством пожарных инцидент закончился, сообщила журналист.
Реакции руководства полиции пока не последовало.