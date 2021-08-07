https://ria.ru/20210807/granitsa-1744879033.html

Представители ЦАХАЛ заявили о полной готовности армии на границе с Ливаном

Представители ЦАХАЛ заявили о полной готовности армии на границе с Ливаном - РИА Новости, 07.08.2021

Представители ЦАХАЛ заявили о полной готовности армии на границе с Ливаном

Израильская армия готова к любому возможному развитию событий на границе с Ливаном, при этом гражданская жизнь в приграничных районах продолжается в обычном... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T23:13

2021-08-07T23:13

2021-08-07T23:13

в мире

ливан

израиль

хезболла

железный купол (про)

обстрелы

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Израильская армия готова к любому возможному развитию событий на границе с Ливаном, при этом гражданская жизнь в приграничных районах продолжается в обычном режиме, сообщили официальные представители ЦАХАЛ в ответ на запрос РИА Новости."Хезболлах" взяла на себя ответственность за вчерашние нападения. Мы не хотим эскалации, но полностью готовы к любому возможному сценарию. Гражданская жизнь в районах, прилегающих к ливанской границе, продолжается в обычном режиме", - сказано в сообщении военных.В пятницу утром 19 ракет были выпущены из Ливана по Израилю, три из них упали на территории Ливана. Ранее армия сообщала, что система ПРО "Железный купол" перехватила 10 ракет, по обновлённым данным, было перехвачено 7 снарядов, остальные упали на открытой местности. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен сообщения о пострадавших не поступали.Армия в ответ нанесла удары по точкам пуска ракет на ливанской территории. Это был второй обстрел Израиля с ливанской территории за минувшую неделю.

https://ria.ru/20210805/udar-1744431347.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/tsakhal-1744828218.html

ливан

израиль

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в мире, ливан, израиль, хезболла, железный купол (про), обстрелы