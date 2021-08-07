https://ria.ru/20210807/gosduma-1744839703.html

Депутат Госдумы высказался об увеличении рабочей недели

Депутат Госдумы высказался об увеличении рабочей недели - РИА Новости, 07.08.2021

Депутат Госдумы высказался об увеличении рабочей недели

Увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, у людей должно быть время на отдых, пандемия расширила форматы занятости, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:58

2021-08-07T15:58

2021-08-07T15:58

общество

работа

николай арефьев

госдума рф

здоровье - общество

ярослав нилов

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, у людей должно быть время на отдых, пандемия расширила форматы занятости, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов.Ранее в СМИ появилась информация, что зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказал мнение, что в связи с экономической ситуацией в стране нужно думать не о переходе на четырехдневку, а об увеличении рабочей недели.Политик также прокомментировал идею о сокращении рабочей недели, отметив, что фактически четырехдневка уже доступна для многих работников."Пандемия подтолкнула нас к тому, что стали использовать такую форму занятости, как удаленная и смешанная занятость. И сегодня, не теряя в заработной плате, не снижая производительности труда, а распределяя свое свободное рабочее время, некоторые сотрудники, которые работают удаленно, они уже себе фактически установили рабочую неделю", - заключил депутат.Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр РФ) в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс. В феврале этого года Медведев (уже как зампредседателя Совета Безопасности РФ) заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Минтруде в мае при этом заявили, что ведомство пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневку.

https://ria.ru/20210806/gosduma-1744755768.html

https://ria.ru/20210806/vybory-1744672798.html

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общество, работа, николай арефьев, госдума рф, здоровье - общество, ярослав нилов, россия