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Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара" - РИА Новости, 07.08.2021
Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
На получение бесплатного "арктического гектара" поступило около двух тысяч заявок, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T05:30
2021-08-07T05:30
2021-08-07T06:05
общество
владимир путин
алексей чекунков
дальневосточный гектар
россия
арктический гектар
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Светлана Задера. На получение бесплатного "арктического гектара" поступило около двух тысяч заявок, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с РИА Новости.Министр также уточнил, что, согласно статистике, большинство первых участников программы "Гектар в Арктике" — это активные люди в возрасте от 26 до 50 лет. Более 76 процентов от всех заявлений приходятся именно на эту группу, пояснил он."Еще около 13 процентов заявок подали молодые люди в возрасте до 25 лет и около десяти процентов — граждане старшего возраста (от 51 года)", — заключил собеседник агентства.В конце июня Владимир Путин подписал закон, который расширяет действие программы "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону России.Жители этой территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес.Граждане России из других регионов, а также участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир путин, алексей чекунков, дальневосточный гектар, россия, арктический гектар
05:30 07.08.2021 (обновлено: 06:05 07.08.2021)
Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о поступлении 1953 заявок на "арктический гектар"
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Светлана Задера.
На получение бесплатного "арктического гектара
" поступило около двух тысяч заявок, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
в беседе с РИА Новости.
"По состоянию на 6 августа подано 1953 заявления на земельные участки в Арктической зоне. Из них в Мурманской области — 1006, в Архангельской области — 559, в ЯНАО — 243, в Карелии — 123 заявления", — отметил Чекунков.
Министр также уточнил, что, согласно статистике, большинство первых участников программы "Гектар в Арктике" — это активные люди в возрасте от 26 до 50 лет. Более 76 процентов от всех заявлений приходятся именно на эту группу, пояснил он.
"Еще около 13 процентов заявок подали молодые люди в возрасте до 25 лет и около десяти процентов — граждане старшего возраста (от 51 года)", — заключил собеседник агентства.
В конце июня Владимир Путин
подписал закон, который расширяет действие программы "Дальневосточный гектар
" на Арктическую зону России.
Жители этой территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес.
Граждане России из других регионов, а также участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.