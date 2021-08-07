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Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"

Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара" - РИА Новости, 07.08.2021

Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"

На получение бесплатного "арктического гектара" поступило около двух тысяч заявок, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T05:30

2021-08-07T05:30

2021-08-07T06:05

общество

владимир путин

алексей чекунков

дальневосточный гектар

россия

арктический гектар

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Светлана Задера. На получение бесплатного "арктического гектара" поступило около двух тысяч заявок, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с РИА Новости.Министр также уточнил, что, согласно статистике, большинство первых участников программы "Гектар в Арктике" — это активные люди в возрасте от 26 до 50 лет. Более 76 процентов от всех заявлений приходятся именно на эту группу, пояснил он."Еще около 13 процентов заявок подали молодые люди в возрасте до 25 лет и около десяти процентов — граждане старшего возраста (от 51 года)", — заключил собеседник агентства.В конце июня Владимир Путин подписал закон, который расширяет действие программы "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону России.Жители этой территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес.Граждане России из других регионов, а также участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, алексей чекунков, дальневосточный гектар, россия, арктический гектар