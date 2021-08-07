https://ria.ru/20210807/gaz-1744817407.html

В жилом доме в Новом Уренгое произошел хлопок газа

В жилом доме в Новом Уренгое произошел хлопок газа - РИА Новости, 07.08.2021

В жилом доме в Новом Уренгое произошел хлопок газа

Хлопок бытового газа произошел в городе Новый Уренгой на Ямале, пострадал мужчина, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:37

2021-08-07T12:37

2021-08-07T14:07

происшествия

новый уренгой

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в городе Новый Уренгой на Ямале, пострадал мужчина, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону."Производят эвакуацию первого подъезда. Пострадал мужчина 38 лет. Он получил ожог кистей рук, доставлен в новоуренгойскую больницу", — пояснило ведомство.Сейчас специалисты ликвидируют последствия пожара на площади 50 квадратных метров. Частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде.

https://ria.ru/20210614/khlopok-1736940596.html

новый уренгой

ямал

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новый уренгой, ямал