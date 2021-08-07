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В жилом доме в Новом Уренгое произошел хлопок газа
В жилом доме в Новом Уренгое произошел хлопок газа - РИА Новости, 07.08.2021
В жилом доме в Новом Уренгое произошел хлопок газа
Хлопок бытового газа произошел в городе Новый Уренгой на Ямале, пострадал мужчина, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:37
2021-08-07T14:07
происшествия
новый уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в городе Новый Уренгой на Ямале, пострадал мужчина, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону."Производят эвакуацию первого подъезда. Пострадал мужчина 38 лет. Он получил ожог кистей рук, доставлен в новоуренгойскую больницу", — пояснило ведомство.Сейчас специалисты ликвидируют последствия пожара на площади 50 квадратных метров. Частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде.
https://ria.ru/20210614/khlopok-1736940596.html
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происшествия, новый уренгой, ямал
12:37 07.08.2021 (обновлено: 14:07 07.08.2021)
 
В жилом доме в Новом Уренгое произошел хлопок газа

В жилом доме в Новом Уренгое произошел хлопок газа, есть пострадавший

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в городе Новый Уренгой на Ямале, пострадал мужчина, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону.
"Производят эвакуацию первого подъезда. Пострадал мужчина 38 лет. Он получил ожог кистей рук, доставлен в новоуренгойскую больницу", — пояснило ведомство.
Сейчас специалисты ликвидируют последствия пожара на площади 50 квадратных метров.
Частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 13:56
В квартире в Челябинской области произошел хлопок газа
 
ПроисшествияНовый УренгойЯмал
 
 
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