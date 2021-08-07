https://ria.ru/20210807/gaz-1744769225.html

Россия прикрыла вентиль: Европа испытала "энергетический шок"

Россия прикрыла вентиль: Европа испытала "энергетический шок" - РИА Новости, 07.08.2021

Россия прикрыла вентиль: Европа испытала "энергетический шок"

"Газпром" резко сократил поставки в ЕС по трубопроводу "Ямал — Европа". В результате цена на голубое топливо обновила очередной рекорд — 540 долларов за тысячу... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T08:00

2021-08-07T08:00

2021-08-07T15:37

экономика

ситуация с контрактами на транзит российского газа через украину

природный газ

украина

европа

газпром

ямал-европа (газопровод)

северный поток — 2

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Газпром" резко сократил поставки в ЕС по трубопроводу "Ямал — Европа". В результате цена на голубое топливо обновила очередной рекорд — 540 долларов за тысячу кубометров. Времени, чтобы заполнить хранилища к зиме, все меньше. Уже сейчас газ покупают втридорога. Тарифы на электроэнергию резко выросли. А Украина потребовала от Брюсселя разобраться в причинах "российской диверсии": якобы дефицит газа Москва создает искусственно, чтобы не наращивать транзит через Украину. Прикрыли трубу"Ямал — Европа" — один из ключевых трубопроводов для ЕС. Газ с севера Западной Сибири идет через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Но после аварии под Новым Уренгоем прокачка упала в 3,5 раза.В ночь на 5 августа на крупнейшем предприятии "Газпрома" по переработке углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар. Обстоятельства расследуют."Идет анализ причин и последствий аварии", — объяснили в корпорации.Ценовой взрывГолубое топливо на европейском форвардном рынке бьет рекорды с начала июля. Как указали в Bank of America (BofA), это происходит из-за роста спроса на топливо и одновременного снижения поставок сжиженного природного газа. Мир выходит из локдаунов — предприятия возобновляют работу, сотрудники возвращаются в офисы. Сокращение российских экспорта — сильный удар по ЕС."Хорошо известное сочетание резкого повышения спроса на газ, поддерживаемого также увеличением выработки электроэнергии, низкого уровня запасов в хранилищах и сокращенных поставок СПГ продолжает двигать цены вверх", — говорится в отчете банка.Как поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, на фоне ремонта трубопроводов "Ямал — Европа" и "Северный поток — 1" произошел скачок спроса. Импорт СПГ не может покрыть дефицит полностью, учитывая увеличение закупок в Китае и Индии. Вот цены и растут.Как будет развиваться ситуация дальше, сказать трудно. Если восстановительные работы продлятся две-три недели, трудностей с заполнением хранилищ в Европе не возникнет, а три-четыре месяца — это уже проблема, считает Хазанов.Энергетический шокВслед за подорожавшим газом взлетели тарифы на электроэнергию.В Великобритании регулятор в энергетической сфере Ofgem разрешил с 6 августа увеличить тарифы на десять процентов. Это максимум с момента введения в 2019-м ценовых ограничений. В результате уже в октябре, в самом начале холодов, счета за электроэнергию более чем для половины британских домохозяйств вырастут как минимум на 139 фунтов (около 14 тысяч рублей).В Ofgem указали на рекордное подорожание энергоносителей по всем направлениям. "Рядовой потребитель газа и электроэнергии, вероятно, увидит, что заплатить придется порядка 1277 фунтов стерлингов в год", — отмечает BBC."Российская диверсия"Больше всех о Европе, как обычно, заботится Украина. Как сообщил гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон, Киев подал жалобу в антимонопольный орган ЕС.По версии Макогона, "Газпром" опустошает подземные хранилища в ЕС, чтобы не наращивать транзит через Украину, — вопреки тому, что в Европе рекордно высокие цены и мало запасов."Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы во многом искусственный и не является первопричиной роста цен", — утверждает Макогон.Эти обвинения выглядят странно, если взглянуть на данные по поставкам. С января компания существенно увеличила экспорт в Европу. В частности, в Германию — на 42,2%, Италию — на 16,2%, Румынию — на 318,3%, Польшу — на 14,6%, Сербию — на 118,1%, Болгарию — на 47%, Францию — на шесть процентов, Грецию — на 18,8%. А после запуска СП-2 еще добавится. Другое дело, что основные объемы уходят не в хранилища, а напрямую потребителям.На низкие темпы восстановления запасов газа в европейских ПГХ указывает и сам поставщик. "По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 июля восполнено только 22,4 миллиарда кубометров: это всего треть объема, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне. Разница в уровне активного газа в ПХГ по сравнению с прошлым годом остается очень значительной: 31,4 миллиарда кубометров", — сообщила российская компания.Эксперты отмечают и то, что обвинения Киева вполне ожидаемы."Вряд ли, однако, украинское обращение в антимонопольный орган ЕС с требованием проверки действий "Газпрома" заставит европейских политиков что-то предпринять. Нарушать хрупкое равновесие в преддверии сертификации "Северного потока — 2" никто не будет", — уверен Николай Неплюев, член Ассоциации промышленных директоров."Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год почти достроили. Вашингтон четыре раза вводил санкции, но проект вышел на финальную стадию и должен завершиться к концу лета.

https://ria.ru/20210805/gazprom-1744595663.html

https://ria.ru/20210806/gaz-1744690276.html

https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ситуация с контрактами на транзит российского газа через украину, природный газ, украина, европа, газпром, ямал-европа (газопровод), северный поток — 2, сергей макогон