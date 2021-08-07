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В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в России
В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в России - РИА Новости, 07.08.2021
В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в России
Россия обладает всеми необходимыми научными компетенциями в сфере электротранспорта для его успешного внедрения и развития зарядной инфраструктуры в стране,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T18:41
2021-08-07T18:41
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
максим решетников
александр морозов
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия обладает всеми необходимыми научными компетенциями в сфере электротранспорта для его успешного внедрения и развития зарядной инфраструктуры в стране, говорится в сообщении Минпромторга РФ."В том, что касается необходимых научных компетенций, то они уже накоплены в ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" и готовы для практического применения в работе над концепцией развития электротранспорта в России", - сказал замглавы Минпромторга Александр Морозов по итогам совместной рабочей поездки с министром экономического развития Максимом Решетниковым в научный центр "НАМИ".Работа над концепцией будет вестись совместно с Минэкономразвития РФ, уточнил он."НАМИ" создает заделы под наши перспективные технологии в сфере электротранспорта и водородного транспорта на топливных элементах. Крайне важно, чтобы мы сохраняли конкурентоспособность и сохранили большой кластер автомобилестроения", - отметил в свою очередь Решетников.Также на встрече представители министерств обсудили возможные варианты оснащения электрозаправками региональной транспортной сети с учетом российских географических и климатических особенностей.Как ранее сообщали в Минэкономразвития, концепция развития электротранспорта РФ до 2030 года оценивается в 750 миллиардов рублей, 600 из которых - частные инвестиции. В целом к 2030 году ожидается, что Россия сможет выйти на производство не менее 150 тысяч электрокаров в год.
https://ria.ru/20210801/avto-1743832896.html
https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741948470.html
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", максим решетников, александр морозов, россия
18:41 07.08.2021
 
В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в России

Минпромторг рассказал о предпринятых мерах по развитию электротранспорта в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия обладает всеми необходимыми научными компетенциями в сфере электротранспорта для его успешного внедрения и развития зарядной инфраструктуры в стране, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"В том, что касается необходимых научных компетенций, то они уже накоплены в ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" и готовы для практического применения в работе над концепцией развития электротранспорта в России", - сказал замглавы Минпромторга Александр Морозов по итогам совместной рабочей поездки с министром экономического развития Максимом Решетниковым в научный центр "НАМИ".
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Эксперт рассказал о развитии производства электрокаров в России
Работа над концепцией будет вестись совместно с Минэкономразвития РФ, уточнил он.
"НАМИ" создает заделы под наши перспективные технологии в сфере электротранспорта и водородного транспорта на топливных элементах. Крайне важно, чтобы мы сохраняли конкурентоспособность и сохранили большой кластер автомобилестроения", - отметил в свою очередь Решетников.
Также на встрече представители министерств обсудили возможные варианты оснащения электрозаправками региональной транспортной сети с учетом российских географических и климатических особенностей.
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Как ранее сообщали в Минэкономразвития, концепция развития электротранспорта РФ до 2030 года оценивается в 750 миллиардов рублей, 600 из которых - частные инвестиции. В целом к 2030 году ожидается, что Россия сможет выйти на производство не менее 150 тысяч электрокаров в год.
 
ЭкономикаТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Максим РешетниковАлександр МорозовРоссия
 
 
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