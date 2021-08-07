https://ria.ru/20210807/eletrokary-1744856633.html

В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в России

В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в России - РИА Новости, 07.08.2021

В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в России

Россия обладает всеми необходимыми научными компетенциями в сфере электротранспорта для его успешного внедрения и развития зарядной инфраструктуры в стране,... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T18:41

2021-08-07T18:41

2021-08-07T18:41

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

максим решетников

александр морозов

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия обладает всеми необходимыми научными компетенциями в сфере электротранспорта для его успешного внедрения и развития зарядной инфраструктуры в стране, говорится в сообщении Минпромторга РФ."В том, что касается необходимых научных компетенций, то они уже накоплены в ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" и готовы для практического применения в работе над концепцией развития электротранспорта в России", - сказал замглавы Минпромторга Александр Морозов по итогам совместной рабочей поездки с министром экономического развития Максимом Решетниковым в научный центр "НАМИ".Работа над концепцией будет вестись совместно с Минэкономразвития РФ, уточнил он."НАМИ" создает заделы под наши перспективные технологии в сфере электротранспорта и водородного транспорта на топливных элементах. Крайне важно, чтобы мы сохраняли конкурентоспособность и сохранили большой кластер автомобилестроения", - отметил в свою очередь Решетников.Также на встрече представители министерств обсудили возможные варианты оснащения электрозаправками региональной транспортной сети с учетом российских географических и климатических особенностей.Как ранее сообщали в Минэкономразвития, концепция развития электротранспорта РФ до 2030 года оценивается в 750 миллиардов рублей, 600 из которых - частные инвестиции. В целом к 2030 году ожидается, что Россия сможет выйти на производство не менее 150 тысяч электрокаров в год.

https://ria.ru/20210801/avto-1743832896.html

https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741948470.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", максим решетников, александр морозов, россия