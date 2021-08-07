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В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека - РИА Новости, 07.08.2021
В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека
Легковой автомобиль на юге Москвы столкнулся с автобусом: пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:09
2021-08-07T15:09
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль на юге Москвы столкнулся с автобусом: пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Авария произошла в субботу около 13.30 мск на Востряковском проезде, в районе дома 21."…Произошло ДТП автомобиля и автобуса. По предварительным данным, водитель машины нарушил ПДД и допустил столкновение с автобусом. В городском транспорте без пострадавших", - говорится в сообщении.Позднее дептранс Москвы уточнил, что в легковом автомобиле пострадали два человека, их госпитализировали.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
15:09 07.08.2021
 
В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека

При столкновении автобуса и легковушки на юге Москвы пострадали два человека

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль на юге Москвы столкнулся с автобусом: пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Авария произошла в субботу около 13.30 мск на Востряковском проезде, в районе дома 21.
"…Произошло ДТП автомобиля и автобуса. По предварительным данным, водитель машины нарушил ПДД и допустил столкновение с автобусом. В городском транспорте без пострадавших", - говорится в сообщении.
Позднее дептранс Москвы уточнил, что в легковом автомобиле пострадали два человека, их госпитализировали.
Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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