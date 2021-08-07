https://ria.ru/20210807/dtp-1744832849.html

В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека

В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека - РИА Новости, 07.08.2021

В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека

Легковой автомобиль на юге Москвы столкнулся с автобусом: пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:09

2021-08-07T15:09

2021-08-07T15:09

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль на юге Москвы столкнулся с автобусом: пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Авария произошла в субботу около 13.30 мск на Востряковском проезде, в районе дома 21."…Произошло ДТП автомобиля и автобуса. По предварительным данным, водитель машины нарушил ПДД и допустил столкновение с автобусом. В городском транспорте без пострадавших", - говорится в сообщении.Позднее дептранс Москвы уточнил, что в легковом автомобиле пострадали два человека, их госпитализировали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/avariya-1744412941.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы