https://ria.ru/20210807/dtp-1744817792.html

В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека

В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека - РИА Новости, 07.08.2021

В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека

Три человека погибли, один попал в реанимацию после столкновения легковушки со стоящим на обочине "Камазом" в Буденновске на Ставрополье, сообщает управление... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:39

2021-08-07T12:39

2021-08-07T12:39

происшествия

ставропольский край

буденновск

угибдд

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ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, один попал в реанимацию после столкновения легковушки со стоящим на обочине "Камазом" в Буденновске на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону."По предварительным данным, сегодня около 4 утра на улице Строительной водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на стоящий на обочине "Камаз", - сообщает ведомство.По данным пресс-службы, в результате ДТП на месте погибли 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров, 28-летний пассажир доставлен с тяжелыми травмами в реанимацию."Установлено, что погибшая девушка получила водительское удостоверение всего полтора года назад. У всех участников произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка", - добавили в УГИБДД.

https://ria.ru/20210806/rostov-1744700441.html

ставропольский край

буденновск

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происшествия, ставропольский край, буденновск, угибдд