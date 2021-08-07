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В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека
В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека - РИА Новости, 07.08.2021
В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека
Три человека погибли, один попал в реанимацию после столкновения легковушки со стоящим на обочине "Камазом" в Буденновске на Ставрополье, сообщает управление... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:39
2021-08-07T12:39
происшествия
ставропольский край
буденновск
угибдд
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ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, один попал в реанимацию после столкновения легковушки со стоящим на обочине "Камазом" в Буденновске на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону."По предварительным данным, сегодня около 4 утра на улице Строительной водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на стоящий на обочине "Камаз", - сообщает ведомство.По данным пресс-службы, в результате ДТП на месте погибли 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров, 28-летний пассажир доставлен с тяжелыми травмами в реанимацию."Установлено, что погибшая девушка получила водительское удостоверение всего полтора года назад. У всех участников произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка", - добавили в УГИБДД.
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, буденновск, угибдд
12:39 07.08.2021
 
В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека

В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека, один попал в реанимацию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, один попал в реанимацию после столкновения легковушки со стоящим на обочине "Камазом" в Буденновске на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
"По предварительным данным, сегодня около 4 утра на улице Строительной водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на стоящий на обочине "Камаз", - сообщает ведомство.
По данным пресс-службы, в результате ДТП на месте погибли 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров, 28-летний пассажир доставлен с тяжелыми травмами в реанимацию.
"Установлено, что погибшая девушка получила водительское удостоверение всего полтора года назад. У всех участников произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка", - добавили в УГИБДД.
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ПроисшествияСтавропольский крайБуденновскУГИБДД
 
 
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