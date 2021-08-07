https://ria.ru/20210807/dtp-1744817792.html
В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека
В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека - РИА Новости, 07.08.2021
В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека
Три человека погибли, один попал в реанимацию после столкновения легковушки со стоящим на обочине "Камазом" в Буденновске на Ставрополье, сообщает управление... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:39
2021-08-07T12:39
2021-08-07T12:39
происшествия
ставропольский край
буденновск
угибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, один попал в реанимацию после столкновения легковушки со стоящим на обочине "Камазом" в Буденновске на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону."По предварительным данным, сегодня около 4 утра на улице Строительной водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на стоящий на обочине "Камаз", - сообщает ведомство.По данным пресс-службы, в результате ДТП на месте погибли 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров, 28-летний пассажир доставлен с тяжелыми травмами в реанимацию."Установлено, что погибшая девушка получила водительское удостоверение всего полтора года назад. У всех участников произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка", - добавили в УГИБДД.
https://ria.ru/20210806/rostov-1744700441.html
ставропольский край
буденновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, буденновск, угибдд
В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека
В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека, один попал в реанимацию
ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости.
Три человека погибли, один попал в реанимацию после столкновения легковушки со стоящим на обочине "Камазом" в Буденновске
на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
"По предварительным данным, сегодня около 4 утра на улице Строительной водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на стоящий на обочине "Камаз", - сообщает ведомство.
По данным пресс-службы, в результате ДТП на месте погибли 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров, 28-летний пассажир доставлен с тяжелыми травмами в реанимацию.
"Установлено, что погибшая девушка получила водительское удостоверение всего полтора года назад. У всех участников произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка", - добавили в УГИБДД.