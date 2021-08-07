https://ria.ru/20210807/drony-1744788877.html

Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана

Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана - РИА Новости, 07.08.2021

Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана

Вооруженные силы Узбекистана в рамках совместных с Россией учений, которые прошли у границы с Афганистаном, выполнили воздушную разведку с помощью дронов... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T03:55

2021-08-07T03:55

2021-08-07T03:55

безопасность

армия

узбекистан

афганистан

валерий герасимов

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

ту-22м3

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Узбекистана в рамках совместных с Россией учений, которые прошли у границы с Афганистаном, выполнили воздушную разведку с помощью дронов российского производства, сообщил РИА Новости информированный источник.Он добавил, что "начатое силовиками и военными Узбекистана освоение высокотехнологичных дронов обеспечит новое качество ведения разведки и ситуационного мониторинга, в том числе в рамках отработки действий по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями". Источник отметил, что данные беспилотники позволяют обрабатывать полученную информацию на борту, сокращая время на принятие решений.Российские и узбекистанские военнослужащие на фоне обострения ситуации в Центральноазиатском регионе провели совместные тактические учения "Юг-2021". Маневры проходили в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.Всего в учении было задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре самолета Ту-22М3 ВКС России.Как отметил по итогам маневров начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российские и узбекские воинские формирования показали достаточно высокий уровень боевой выучки и слаженности действий. Он добавил, что ВС РФ и дальше готовы делиться со своими коллегами опытом борьбы с незаконными вооружёнными формированиями.

https://ria.ru/20210806/terroristy-1744611631.html

https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744435326.html

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афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, узбекистан, афганистан, валерий герасимов, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, ту-22м3, россия