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Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана - РИА Новости, 07.08.2021
Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
Вооруженные силы Узбекистана в рамках совместных с Россией учений, которые прошли у границы с Афганистаном, выполнили воздушную разведку с помощью дронов... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T03:55
2021-08-07T03:55
безопасность
армия
узбекистан
афганистан
валерий герасимов
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Узбекистана в рамках совместных с Россией учений, которые прошли у границы с Афганистаном, выполнили воздушную разведку с помощью дронов российского производства, сообщил РИА Новости информированный источник.Он добавил, что "начатое силовиками и военными Узбекистана освоение высокотехнологичных дронов обеспечит новое качество ведения разведки и ситуационного мониторинга, в том числе в рамках отработки действий по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями". Источник отметил, что данные беспилотники позволяют обрабатывать полученную информацию на борту, сокращая время на принятие решений.Российские и узбекистанские военнослужащие на фоне обострения ситуации в Центральноазиатском регионе провели совместные тактические учения "Юг-2021". Маневры проходили в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.Всего в учении было задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре самолета Ту-22М3 ВКС России.Как отметил по итогам маневров начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российские и узбекские воинские формирования показали достаточно высокий уровень боевой выучки и слаженности действий. Он добавил, что ВС РФ и дальше готовы делиться со своими коллегами опытом борьбы с незаконными вооружёнными формированиями.
https://ria.ru/20210806/terroristy-1744611631.html
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безопасность, армия, узбекистан, афганистан, валерий герасимов, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, ту-22м3, россия
03:55 07.08.2021
 
Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана

Источник рассказал об применении узбекскими военными российских дронов на учениях близ Афганистана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБеспилотные летательные аппараты Zala
Беспилотные летательные аппараты Zala - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Узбекистана в рамках совместных с Россией учений, которые прошли у границы с Афганистаном, выполнили воздушную разведку с помощью дронов российского производства, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Военные и сотрудники МВД Узбекистана использовали на прошедших маневрах беспилотники российского производства ZALA 421-16E, поставленные ранее по экспортному контракту. Данные аппараты применяются для оптической воздушной разведки", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что "начатое силовиками и военными Узбекистана освоение высокотехнологичных дронов обеспечит новое качество ведения разведки и ситуационного мониторинга, в том числе в рамках отработки действий по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями". Источник отметил, что данные беспилотники позволяют обрабатывать полученную информацию на борту, сокращая время на принятие решений.
Российские и узбекистанские военнослужащие на фоне обострения ситуации в Центральноазиатском регионе провели совместные тактические учения "Юг-2021". Маневры проходили в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.
Спецназ России - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 07:45
Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе
Всего в учении было задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре самолета Ту-22М3 ВКС России.
Как отметил по итогам маневров начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российские и узбекские воинские формирования показали достаточно высокий уровень боевой выучки и слаженности действий. Он добавил, что ВС РФ и дальше готовы делиться со своими коллегами опытом борьбы с незаконными вооружёнными формированиями.
Учения военнослужащих России и Узбекистана на полигоне Термез. Кадр видео
5 августа, 05:19
Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
 
БезопасностьАрмияУзбекистанАфганистанВалерий ГерасимовВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФТу-22М3Россия
 
 
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