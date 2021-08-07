Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
Источник рассказал об применении узбекскими военными российских дронов на учениях близ Афганистана
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Узбекистана в рамках совместных с Россией учений, которые прошли у границы с Афганистаном, выполнили воздушную разведку с помощью дронов российского производства, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Военные и сотрудники МВД Узбекистана использовали на прошедших маневрах беспилотники российского производства ZALA 421-16E, поставленные ранее по экспортному контракту. Данные аппараты применяются для оптической воздушной разведки", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что "начатое силовиками и военными Узбекистана освоение высокотехнологичных дронов обеспечит новое качество ведения разведки и ситуационного мониторинга, в том числе в рамках отработки действий по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями". Источник отметил, что данные беспилотники позволяют обрабатывать полученную информацию на борту, сокращая время на принятие решений.
Российские и узбекистанские военнослужащие на фоне обострения ситуации в Центральноазиатском регионе провели совместные тактические учения "Юг-2021". Маневры проходили в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.
Всего в учении было задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре самолета Ту-22М3 ВКС России.
Как отметил по итогам маневров начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российские и узбекские воинские формирования показали достаточно высокий уровень боевой выучки и слаженности действий. Он добавил, что ВС РФ и дальше готовы делиться со своими коллегами опытом борьбы с незаконными вооружёнными формированиями.