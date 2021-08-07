https://ria.ru/20210807/donbass-1744846735.html

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске - РИА Новости, 07.08.2021

ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске

Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T17:01

2021-08-07T17:01

2021-08-07T17:01

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Отмечаем проведение противником инженерных работ на переднем крае обороны. В районе населенного пункта Трехизбенка военнослужащими 34-го батальона 57-й бригады (ВС Украины – ред.) проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций", - заявил Филипоненко.Представитель оборонного ведомства уточнил, что для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210806/donbass-1744749638.html

https://ria.ru/20210801/reb-1743858102.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр