https://ria.ru/20210807/donbass-1744846735.html
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске - РИА Новости, 07.08.2021
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске
Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:01
2021-08-07T17:01
2021-08-07T17:01
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/28/1523722828_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_4a6639eaae0962a9dcf3ea2496c7f404.jpg
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Отмечаем проведение противником инженерных работ на переднем крае обороны. В районе населенного пункта Трехизбенка военнослужащими 34-го батальона 57-й бригады (ВС Украины – ред.) проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций", - заявил Филипоненко.Представитель оборонного ведомства уточнил, что для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210806/donbass-1744749638.html
https://ria.ru/20210801/reb-1743858102.html
киев
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152372/28/1523722828_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_5a40c15ba8b8a1d8814320ffbbc5f187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске
Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко: ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения