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ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске - РИА Новости, 07.08.2021
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске
Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:01
2021-08-07T17:01
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Отмечаем проведение противником инженерных работ на переднем крае обороны. В районе населенного пункта Трехизбенка военнослужащими 34-го батальона 57-й бригады (ВС Украины – ред.) проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций", - заявил Филипоненко.Представитель оборонного ведомства уточнил, что для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210806/donbass-1744749638.html
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луганская народная республика
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:01 07.08.2021
 
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в Луганске

Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко: ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Техника украинских военных
Техника украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Отмечаем проведение противником инженерных работ на переднем крае обороны. В районе населенного пункта Трехизбенка военнослужащими 34-го батальона 57-й бригады (ВС Украины – ред.) проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций", - заявил Филипоненко.
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Представитель оборонного ведомства уточнил, что для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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