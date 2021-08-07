https://ria.ru/20210807/deti-1744874054.html

Детей из поезда Мурманск — Адлер доставили к месту отдыха

Детей из поезда Мурманск — Адлер доставили к месту отдыха - РИА Новости, 07.08.2021

Детей из поезда Мурманск — Адлер доставили к месту отдыха

Организованные группы детей, следовавшие поездом Мурманск — Адлер, доставлены к месту отдыха, часть из них направлены в больницы Туапсе с подозрением на... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T21:47

2021-08-07T21:47

2021-08-07T22:13

краснодарский край

мурманск

ржд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

адлер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39667/02/396670216_0:105:3184:1896_1920x0_80_0_0_13eb6785550d6389a3577a53b96c4064.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Организованные группы детей, следовавшие поездом Мурманск — Адлер, доставлены к месту отдыха, часть из них направлены в больницы Туапсе с подозрением на инфекционное заболевание, сообщают в РЖД."Пассажирский поезд Мурманск — Адлер 226, в котором к месту отдыха следовали две организованные группы детей численностью 250 человек, доставил несовершеннолетних пассажиров к месту отдыха в Туапсе", - сообщают в РЖД.Уточняется, что при высадке из поезда детей был организован осмотр врачами-педиатрами детской городской больницы города Туапсе и по результатам осмотра в инфекционное отделение городской клинической больницы города направлено 36 детей с подозрением на инфекционное заболевание. Остальные дети доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна".Ранее в пути следования врачи госпитализировали еще 20 детей. Они были направлены в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края."В настоящее время самочувствию и здоровью детей ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно. Железнодорожники и врачи предпринимали все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетним пассажирам. Ситуация находится под контролем руководства ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время стоянки специалистами Роспотребнадзора в поезде 226 взяты пробы воды и пищи, чтобы исключить возможность отравления.

https://ria.ru/20210807/deti-1744835052.html

https://ria.ru/20210802/kafe-1743939787.html

краснодарский край

мурманск

адлер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мурманск, ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, адлер