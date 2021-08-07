https://ria.ru/20210807/deti-1744874054.html
Детей из поезда Мурманск — Адлер доставили к месту отдыха
Детей из поезда Мурманск — Адлер доставили к месту отдыха - РИА Новости, 07.08.2021
Детей из поезда Мурманск — Адлер доставили к месту отдыха
Организованные группы детей, следовавшие поездом Мурманск — Адлер, доставлены к месту отдыха, часть из них направлены в больницы Туапсе с подозрением на... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T21:47
2021-08-07T21:47
2021-08-07T22:13
краснодарский край
мурманск
ржд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
адлер
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Организованные группы детей, следовавшие поездом Мурманск — Адлер, доставлены к месту отдыха, часть из них направлены в больницы Туапсе с подозрением на инфекционное заболевание, сообщают в РЖД."Пассажирский поезд Мурманск — Адлер 226, в котором к месту отдыха следовали две организованные группы детей численностью 250 человек, доставил несовершеннолетних пассажиров к месту отдыха в Туапсе", - сообщают в РЖД.Уточняется, что при высадке из поезда детей был организован осмотр врачами-педиатрами детской городской больницы города Туапсе и по результатам осмотра в инфекционное отделение городской клинической больницы города направлено 36 детей с подозрением на инфекционное заболевание. Остальные дети доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна".Ранее в пути следования врачи госпитализировали еще 20 детей. Они были направлены в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края."В настоящее время самочувствию и здоровью детей ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно. Железнодорожники и врачи предпринимали все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетним пассажирам. Ситуация находится под контролем руководства ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время стоянки специалистами Роспотребнадзора в поезде 226 взяты пробы воды и пищи, чтобы исключить возможность отравления.
https://ria.ru/20210807/deti-1744835052.html
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краснодарский край
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краснодарский край, мурманск, ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, адлер
21:47 07.08.2021 (обновлено: 22:13 07.08.2021)
Детей из поезда Мурманск — Адлер доставили к месту отдыха
РЖД: группы детей из поезда Мурманск — Адлер доставили к месту отдыха в Туапсе