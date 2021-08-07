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Детей из Мурманска госпитализировали в Туапсе с высокой температурой
Детей из Мурманска госпитализировали в Туапсе с высокой температурой - РИА Новости, 08.08.2021
Детей из Мурманска госпитализировали в Туапсе с высокой температурой
В Туапсе госпитализируют детей с температурой, приехавших поездом Мурманск — Адлер, где произошла вспышка кишечной инфекции. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-07T20:20
2021-08-08T06:01
происшествия
белореченск
апшеронск
туапсе
здоровье - общество
северо-кавказская железная дорога
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СОЧИ, 7 авг — РИА Новости. В Туапсе госпитализируют детей с температурой, приехавших поездом Мурманск — Адлер, где произошла вспышка кишечной инфекции.В субботу Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что на Кубани отправили в больницы 20 человек из группы, направлявшейся в летний лагерь. Еще 15 несовершеннолетних с симптомами отравления после медосмотра продолжили путь до Туапсе.В Туапсинской центральной городской больнице № 1 заявили РИА Новости, что занимаются госпитализацией детей, но отказались называть точное число пациентов."Да, дети из Мурманска есть действительно с высокой температурой", — сказал собеседник агентства.При этом, по его словам, в клинику поступили и дети без температуры, их обследуют.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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происшествия, белореченск, апшеронск, туапсе, здоровье - общество, северо-кавказская железная дорога
20:20 07.08.2021 (обновлено: 06:01 08.08.2021)
 
Детей из Мурманска госпитализировали в Туапсе с высокой температурой

Детей, приехавших в Туапсе поездом Мурманск — Адлер, госпитализировали с высокой температурой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 7 авг — РИА Новости. В Туапсе госпитализируют детей с температурой, приехавших поездом Мурманск — Адлер, где произошла вспышка кишечной инфекции.
В субботу Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что на Кубани отправили в больницы 20 человек из группы, направлявшейся в летний лагерь. Еще 15 несовершеннолетних с симптомами отравления после медосмотра продолжили путь до Туапсе.
В Туапсинской центральной городской больнице № 1 заявили РИА Новости, что занимаются госпитализацией детей, но отказались называть точное число пациентов.
"Да, дети из Мурманска есть действительно с высокой температурой", — сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, в клинику поступили и дети без температуры, их обследуют.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 14:46
В Мурманской области рассказали о состоянии детей, ехавших в поезде в Адлер
 
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