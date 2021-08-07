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Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда
Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда - РИА Новости, 07.08.2021
Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда
Дети, госпитализированные с поезда Мурманск — Адлер с подозрением на кишечную инфекцию, находятся в состоянии легкой и средней тяжести, рассказали в оперштабе... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:23
2021-08-07T15:23
2021-08-07T16:09
происшествия
краснодарский край
мурманск
адлер
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КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Дети, госпитализированные с поезда Мурманск — Адлер с подозрением на кишечную инфекцию, находятся в состоянии легкой и средней тяжести, рассказали в оперштабе Краснодарского края.В субботу Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что 20 детей попали в больницы в Белореченске и Апшеронске, еще 15 детей с симптомами отравления после медосмотра продолжили путь до станции назначения. Дети направлялись в летний лагерь.По данным СКЖД, в общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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происшествия, краснодарский край, мурманск, адлер
15:23 07.08.2021 (обновлено: 16:09 07.08.2021)
Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда
Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер