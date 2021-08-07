https://ria.ru/20210807/deti-1744835052.html

Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда

Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда - РИА Новости, 07.08.2021

Власти Кубани рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда

Дети, госпитализированные с поезда Мурманск — Адлер с подозрением на кишечную инфекцию, находятся в состоянии легкой и средней тяжести, рассказали в оперштабе... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:23

2021-08-07T15:23

2021-08-07T16:09

происшествия

краснодарский край

мурманск

адлер

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КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Дети, госпитализированные с поезда Мурманск — Адлер с подозрением на кишечную инфекцию, находятся в состоянии легкой и средней тяжести, рассказали в оперштабе Краснодарского края.В субботу Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что 20 детей попали в больницы в Белореченске и Апшеронске, еще 15 детей с симптомами отравления после медосмотра продолжили путь до станции назначения. Дети направлялись в летний лагерь.По данным СКЖД, в общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742950802.html

краснодарский край

мурманск

адлер

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происшествия, краснодарский край, мурманск, адлер