https://ria.ru/20210807/deti-1744829883.html

В Мурманской области рассказали о состоянии детей, ехавших в поезде в Адлер

В Мурманской области рассказали о состоянии детей, ехавших в поезде в Адлер - РИА Новости, 07.08.2021

В Мурманской области рассказали о состоянии детей, ехавших в поезде в Адлер

Дети, отправившиеся в летний лагерь из Мурманска на поезде Мурманск-Адлер до Туапсе, где произошла вспышка кишечной инфекции, чувствуют себя хорошо, случаев... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T14:46

2021-08-07T14:46

2021-08-07T15:21

происшествия

мурманская область

мурманск

здоровье - общество

северо-кавказская железная дорога

адлер

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МУРМАНСК, 7 авг – РИА Новости. Дети, отправившиеся в летний лагерь из Мурманска на поезде Мурманск-Адлер до Туапсе, где произошла вспышка кишечной инфекции, чувствуют себя хорошо, случаев отравления среди них нет, сообщили в министерстве образования Мурманской области.Ранее Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что 20 детей, ехавших в поезде Мурманск – Адлер, госпитализированы в Белореченске и Апшеронске на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, еще 15 детей с симптомами отравления продолжили путь до станции назначения после медосмотра."Министерство образования и науки Мурманской области сообщает, что среди юных северян, отправившихся 4 августа в летний оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, не было зафиксировано случаев отравления. Информацию подтвердил медицинский работник, а также уполномоченный представитель Наталья Чекан, сопровождающие детей", - говорится в сообщении.Министерство уточняет, что на Кубани из поезда вышли дети из Карелии."Ребята из Мурманской области и сопровождающие их лица численностью 118 человек чувствуют себя хорошо, жалоб от них на состояние здоровья не поступало. Юные северяне прибывают на станцию Туапсе сегодня, 7 августа, в 16.38, после чего организованно поедут в ДОЛ Юбилейный", – добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html

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происшествия, мурманская область, мурманск, здоровье - общество, северо-кавказская железная дорога, адлер