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На севере Москвы на проезжую часть упало дерево
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево - РИА Новости, 07.08.2021
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево
Дерево упало на проезжую часть на севере Москвы, задерживаются автобусы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T16:40
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москва
департамент транспорта г. москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дерево упало на проезжую часть на севере Москвы, задерживаются автобусы, сообщает столичный департамент транспорта."Из-за падения дерева на проезжую часть на ул. Черняховского задерживается движение автобусов 105 и 110", - говорится в Telegram-канале дептранса.Дептранс рекомендует избегать поездок в данный район.
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москва, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы
16:40 07.08.2021 (обновлено: 16:50 07.08.2021)
 
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево

На севере Москвы на проезжую часть упало дерево, нарушено движение автобусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве
Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дерево упало на проезжую часть на севере Москвы, задерживаются автобусы, сообщает столичный департамент транспорта.
"Из-за падения дерева на проезжую часть на ул. Черняховского задерживается движение автобусов 105 и 110", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Дептранс рекомендует избегать поездок в данный район.
Грозовая туча над Манежной площадью в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 14:42
Москвичей призвали не парковаться вблизи деревьев из-за ухудшения погоды
 
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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