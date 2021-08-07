https://ria.ru/20210807/derevo-1744845374.html

На севере Москвы на проезжую часть упало дерево

На севере Москвы на проезжую часть упало дерево - РИА Новости, 07.08.2021

На севере Москвы на проезжую часть упало дерево

Дерево упало на проезжую часть на севере Москвы, задерживаются автобусы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T16:40

2021-08-07T16:40

2021-08-07T16:50

москва

департамент транспорта г. москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дерево упало на проезжую часть на севере Москвы, задерживаются автобусы, сообщает столичный департамент транспорта."Из-за падения дерева на проезжую часть на ул. Черняховского задерживается движение автобусов 105 и 110", - говорится в Telegram-канале дептранса.Дептранс рекомендует избегать поездок в данный район.

https://ria.ru/20210807/groza-1744829538.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы