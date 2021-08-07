https://ria.ru/20210807/derevo-1744845374.html
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево - РИА Новости, 07.08.2021
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево
Дерево упало на проезжую часть на севере Москвы, задерживаются автобусы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T16:40
2021-08-07T16:40
2021-08-07T16:50
москва
департамент транспорта г. москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дерево упало на проезжую часть на севере Москвы, задерживаются автобусы, сообщает столичный департамент транспорта."Из-за падения дерева на проезжую часть на ул. Черняховского задерживается движение автобусов 105 и 110", - говорится в Telegram-канале дептранса.Дептранс рекомендует избегать поездок в данный район.
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москва, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы
16:40 07.08.2021 (обновлено: 16:50 07.08.2021)
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево, нарушено движение автобусов