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В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России

В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России - РИА Новости, 07.08.2021

В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России

Российская экономика может восстановиться, если жители страны начнут больше трудиться, заявил депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:25

2021-08-07T15:25

2021-08-07T22:37

общество

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская экономика может восстановиться, если жители страны начнут больше трудиться, заявил депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев.По словам парламентария, в России сейчас нет инструментов, которые позволили бы перевести трудящихся на четырехдневку."Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет невостребована", — считает депутат.Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Позднее он уточнил, что на такой режим труда и отдыха можно переходить постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.

россия

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2021

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общество, дмитрий медведев, россия