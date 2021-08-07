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В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России
В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России - РИА Новости, 07.08.2021
В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России
Российская экономика может восстановиться, если жители страны начнут больше трудиться, заявил депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:25
2021-08-07T22:37
общество
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская экономика может восстановиться, если жители страны начнут больше трудиться, заявил депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев.По словам парламентария, в России сейчас нет инструментов, которые позволили бы перевести трудящихся на четырехдневку."Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет невостребована", — считает депутат.Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Позднее он уточнил, что на такой режим труда и отдыха можно переходить постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.
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общество, дмитрий медведев, россия
15:25 07.08.2021 (обновлено: 22:37 07.08.2021)
 
В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России

Депутат Госдумы от КПРФ Арефьев: в России нужно увеличить рабочую неделю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская экономика может восстановиться, если жители страны начнут больше трудиться, заявил депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев.

"Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать", — сказал он в беседе с Ura.ru.

По словам парламентария, в России сейчас нет инструментов, которые позволили бы перевести трудящихся на четырехдневку.
"Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет невостребована", — считает депутат.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Позднее он уточнил, что на такой режим труда и отдыха можно переходить постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.
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ОбществоДмитрий МедведевРоссия
 
 
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