https://ria.ru/20210807/delpal-1744783282.html

Фигурант дела Baring Vostok планирует обжаловать решение суда

Фигурант дела Baring Vostok планирует обжаловать решение суда - РИА Новости, 07.08.2021

Фигурант дела Baring Vostok планирует обжаловать решение суда

Фигурант дела Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил, что попросил своих адвокатов подготовить необходимые документы для скорейшего обжалования приговора, РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T00:15

2021-08-07T00:15

2021-08-07T06:49

москва

дмитрий песков

евросоюз

следственный комитет россии (ск рф)

маркус эдерер

дело bаring vostok

майкл калви

максим владимиров (baring vostok)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Фигурант дела Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил, что попросил своих адвокатов подготовить необходимые документы для скорейшего обжалования приговора, вынесенного ему в пятницу.В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, Дельпаль — четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви."Если это правосудие, то я его не понимаю... Я в шоке от решения, которое потребовало 15 часов", — добавил Дельпаль.Помимо Дельпаля и Калви, на скамье подсудимых — партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов.По версии следствия, банк "Восточный" потерял примерно 2,5 миллиарда рублей из-за того, что Калви вместе с Дельпалем, Абгаряном и Зюзиным убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном. В результате вместо возврата долга "Восточному" передали 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждал Следственный комитет.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим выводам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч, а 3,8 миллиарда рублей — то есть даже больше, чем заявлялось изначально. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.Прокурор запросил для всех фигурантов условные сроки: для Калви — шесть лет, Дельпаля — пять, а для остальных — от четырех до пяти с половиной лет. Вину никто из подсудимых не признал.Процесс привлек большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".

https://ria.ru/20210806/kalvi-1744779037.html

https://ria.ru/20210719/kalvi-1741841019.html

https://ria.ru/20210802/delo-1743597174.html

москва

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москва, дмитрий песков, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), маркус эдерер, дело bаring vostok, майкл калви, максим владимиров (baring vostok), россия