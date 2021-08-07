Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/delpal-1744783282.html
Фигурант дела Baring Vostok планирует обжаловать решение суда
Фигурант дела Baring Vostok планирует обжаловать решение суда - РИА Новости, 07.08.2021
Фигурант дела Baring Vostok планирует обжаловать решение суда
Фигурант дела Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил, что попросил своих адвокатов подготовить необходимые документы для скорейшего обжалования приговора, РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T00:15
2021-08-07T06:49
москва
дмитрий песков
евросоюз
следственный комитет россии (ск рф)
маркус эдерер
дело bаring vostok
майкл калви
максим владимиров (baring vostok)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155635/56/1556355634_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_f8ac3186f1fc5d9ca4159c6e68b60ca0.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Фигурант дела Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил, что попросил своих адвокатов подготовить необходимые документы для скорейшего обжалования приговора, вынесенного ему в пятницу.В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, Дельпаль — четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви."Если это правосудие, то я его не понимаю... Я в шоке от решения, которое потребовало 15 часов", — добавил Дельпаль.Помимо Дельпаля и Калви, на скамье подсудимых — партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов.По версии следствия, банк "Восточный" потерял примерно 2,5 миллиарда рублей из-за того, что Калви вместе с Дельпалем, Абгаряном и Зюзиным убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном. В результате вместо возврата долга "Восточному" передали 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждал Следственный комитет.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим выводам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч, а 3,8 миллиарда рублей — то есть даже больше, чем заявлялось изначально. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.Прокурор запросил для всех фигурантов условные сроки: для Калви — шесть лет, Дельпаля — пять, а для остальных — от четырех до пяти с половиной лет. Вину никто из подсудимых не признал.Процесс привлек большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".
https://ria.ru/20210806/kalvi-1744779037.html
https://ria.ru/20210719/kalvi-1741841019.html
https://ria.ru/20210802/delo-1743597174.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/56/1556355634_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_1cba5aab50a10120d7cab2326fc42279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, дмитрий песков, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), маркус эдерер, дело bаring vostok, майкл калви, максим владимиров (baring vostok), россия
00:15 07.08.2021 (обновлено: 06:49 07.08.2021)
 
Фигурант дела Baring Vostok планирует обжаловать решение суда

Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль попросил адвокатов подготовить документы для апелляции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Фигурант дела Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил, что попросил своих адвокатов подготовить необходимые документы для скорейшего обжалования приговора, вынесенного ему в пятницу.

"Мои коллеги и я полностью невиновны, и нет преступления. Я уже подписал мою просьбу об апелляции, и я попросил моих адвокатов подготовить необходимые документы, чтобы апелляция была подана очень быстро, потому что я считаю, что вынесенное решение полностью несправедливо", — сказал он журналистам.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, Дельпаль — четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.
"Если это правосудие, то я его не понимаю... Я в шоке от решения, которое потребовало 15 часов", — добавил Дельпаль.
Помимо Дельпаля и Калви, на скамье подсудимых — партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов.
Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 22:39
Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok
По версии следствия, банк "Восточный" потерял примерно 2,5 миллиарда рублей из-за того, что Калви вместе с Дельпалем, Абгаряном и Зюзиным убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном. В результате вместо возврата долга "Восточному" передали 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждал Следственный комитет.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим выводам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч, а 3,8 миллиарда рублей — то есть даже больше, чем заявлялось изначально. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.
Прокурор запросил для всех фигурантов условные сроки: для Калви — шесть лет, Дельпаля — пять, а для остальных — от четырех до пяти с половиной лет. Вину никто из подсудимых не признал.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 13:08
В Кремле прокомментировали дело Калви
Процесс привлек большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".
Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".
В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 00:40
Дело Майкла Калви
 
МоскваДмитрий ПесковЕвросоюзСледственный комитет России (СК РФ)Маркус ЭдерерДело Bаring VostokМайкл КалвиМаксим Владимиров (Baring Vostok)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния