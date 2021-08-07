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Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины
Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины - РИА Новости, 07.08.2021
Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины
Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью журналу "Новое время". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:33
2021-08-07T15:33
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью журналу "Новое время".По словам чиновника, Украина стоит перед большими вызовами, один из которых — присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году."Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну", — утверждает секретарь СНБО.Он считает, что для этого в Европе "зашевелились мастодонты" — политики, перешедшие на работу в российские компании."Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить", — добавил Данилов.Секретарь СНБО Украины регулярно выступает с сомнительными заявлениями. Так, в начале июня он обвинил Францию и Германию в потере Киевом Крыма, позднее он обвинил Москву в желании сделать из Черного моря озеро, а в июле он предсказывал распад России, объяснив это ее многонациональностью. Кроме того, Данилов во время одного из брифингов поглумился над июньским наводнением в Крыму.
https://ria.ru/20210326/yazyk-1603006283.html
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия
15:33 07.08.2021
 
Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины

Глава СНБО Украины Данилов обвинил Россию в "уничтожении" страны с помощью европейцев

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью журналу "Новое время".
По словам чиновника, Украина стоит перед большими вызовами, один из которых — присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.
"Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну", — утверждает секретарь СНБО.
Он считает, что для этого в Европе "зашевелились мастодонты" — политики, перешедшие на работу в российские компании.
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"Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить", — добавил Данилов.
Секретарь СНБО Украины регулярно выступает с сомнительными заявлениями. Так, в начале июня он обвинил Францию и Германию в потере Киевом Крыма, позднее он обвинил Москву в желании сделать из Черного моря озеро, а в июле он предсказывал распад России, объяснив это ее многонациональностью. Кроме того, Данилов во время одного из брифингов поглумился над июньским наводнением в Крыму.
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