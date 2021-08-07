https://ria.ru/20210807/danilov-1744836177.html

Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины

Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины - РИА Новости, 07.08.2021

Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины

Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью журналу "Новое время". РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:33

2021-08-07T15:33

2021-08-07T15:33

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украина

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью журналу "Новое время".По словам чиновника, Украина стоит перед большими вызовами, один из которых — присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году."Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну", — утверждает секретарь СНБО.Он считает, что для этого в Европе "зашевелились мастодонты" — политики, перешедшие на работу в российские компании."Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить", — добавил Данилов.Секретарь СНБО Украины регулярно выступает с сомнительными заявлениями. Так, в начале июня он обвинил Францию и Германию в потере Киевом Крыма, позднее он обвинил Москву в желании сделать из Черного моря озеро, а в июле он предсказывал распад России, объяснив это ее многонациональностью. Кроме того, Данилов во время одного из брифингов поглумился над июньским наводнением в Крыму.

https://ria.ru/20210326/yazyk-1603006283.html

https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html

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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия