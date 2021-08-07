https://ria.ru/20210807/danilov-1744836177.html
Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины
Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины - РИА Новости, 07.08.2021
Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины
Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью журналу "Новое время". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:33
2021-08-07T15:33
2021-08-07T15:33
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4d9ad05321e403b7e1107dea4366925b.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью журналу "Новое время".По словам чиновника, Украина стоит перед большими вызовами, один из которых — присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году."Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну", — утверждает секретарь СНБО.Он считает, что для этого в Европе "зашевелились мастодонты" — политики, перешедшие на работу в российские компании."Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить", — добавил Данилов.Секретарь СНБО Украины регулярно выступает с сомнительными заявлениями. Так, в начале июня он обвинил Францию и Германию в потере Киевом Крыма, позднее он обвинил Москву в желании сделать из Черного моря озеро, а в июле он предсказывал распад России, объяснив это ее многонациональностью. Кроме того, Данилов во время одного из брифингов поглумился над июньским наводнением в Крыму.
https://ria.ru/20210326/yazyk-1603006283.html
https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_da0aeec20a8a6fa25d8ba98f2bc399ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия
Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины
Глава СНБО Украины Данилов обвинил Россию в "уничтожении" страны с помощью европейцев