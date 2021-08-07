https://ria.ru/20210807/chekhiya-1744876411.html
В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией
В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией - РИА Новости, 07.08.2021
В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией
Первый встречный шаг для улучшения отношений между Чехией и РФ должна сделать Москва, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T22:33
2021-08-07T22:33
2021-08-07T23:42
чехия
москва
мид чехии
якуб кулганек
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152127/26/1521272697_0:39:3503:2009_1920x0_80_0_0_3f761eebb2521d2b45974020e81f4964.jpg
ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. Первый встречный шаг для улучшения отношений между Чехией и РФ должна сделать Москва, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в субботу на сайте пражской газеты Právo."В нынешней ситуации мяч на стороне России. Но это (улучшение отношений) – вопрос месяцев, возможно, и лет", - сказал Кулганек.По словам Кулганека, необходима внутриполитическая дискуссия в Чехии о развитии дальнейших отношений с Россией."Хорошо, чтобы в Чехии для столь важного шага существовала как можно более широкая политическая поддержка. Однако решение принимать должно уже следующее правительство (в Чехии 8-9 октября проходят парламентские выборы – ред.), мы можем этому помочь тем, что проведем аудит чешско-российских отношений", - сказал Кулганек.Кроме того, Кулганек убежден, что его стране необходимо поддерживать экономические отношения с Россией."Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения (с РФ) и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы в работе в России, а у нас создают рабочие места. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с РФ считаю близорукими и неразумнымы", - сказал Кулганек.Тот факт, что Россия ввела Чехию в список недружественных государств, по мнению Кулганека, не способствует восстановлению отношений между странами. "Как главу МИД, меня не удовлетворяет то, что наши отношения с РФ находятся на точке замерзания. Не мы к этому привели, мы должны были реагировать и делали это правильно. К тому же, тот факт, что РФ ввела в список недружественных стран, не помогает (развитию отношений), а лишь ведет к эскалации атмосферы", - сказал глава чешского МИД.Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210701/vrbetitse-1739432265.html
https://ria.ru/20210701/spisok-1739417489.html
чехия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152127/26/1521272697_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_b54e06bcb5be2e8d3f3f07ace0e4d3eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, москва, мид чехии, якуб кулганек, россия
22:33 07.08.2021 (обновлено: 23:42 07.08.2021)
В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией
Глава МИД Чехии Кулганек: первый шаг для улучшения отношений должна сделать Россия
ПРАГА, 7 авг – РИА Новости.
Первый встречный шаг для улучшения отношений между Чехией
и РФ должна сделать Москва
, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек
в интервью, опубликованном в субботу на сайте пражской газеты Právo
.
"В нынешней ситуации мяч на стороне России
. Но это (улучшение отношений) – вопрос месяцев, возможно, и лет", - сказал Кулганек.
По словам Кулганека, необходима внутриполитическая дискуссия в Чехии о развитии дальнейших отношений с Россией.
"Хорошо, чтобы в Чехии для столь важного шага существовала как можно более широкая политическая поддержка. Однако решение принимать должно уже следующее правительство (в Чехии 8-9 октября проходят парламентские выборы – ред.), мы можем этому помочь тем, что проведем аудит чешско-российских отношений", - сказал Кулганек.
Кроме того, Кулганек убежден, что его стране необходимо поддерживать экономические отношения с Россией.
"Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения (с РФ) и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы в работе в России, а у нас создают рабочие места. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с РФ считаю близорукими и неразумнымы", - сказал Кулганек.
Тот факт, что Россия ввела Чехию в список недружественных государств, по мнению Кулганека, не способствует восстановлению отношений между странами. "Как главу МИД, меня не удовлетворяет то, что наши отношения с РФ находятся на точке замерзания. Не мы к этому привели, мы должны были реагировать и делали это правильно. К тому же, тот факт, что РФ ввела в список недружественных стран, не помогает (развитию отношений), а лишь ведет к эскалации атмосферы", - сказал глава чешского МИД.
Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.