https://ria.ru/20210807/chekhiya-1744876411.html

В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией

В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией - РИА Новости, 07.08.2021

В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией

Первый встречный шаг для улучшения отношений между Чехией и РФ должна сделать Москва, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T22:33

2021-08-07T22:33

2021-08-07T23:42

чехия

москва

мид чехии

якуб кулганек

россия

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ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. Первый встречный шаг для улучшения отношений между Чехией и РФ должна сделать Москва, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в субботу на сайте пражской газеты Právo."В нынешней ситуации мяч на стороне России. Но это (улучшение отношений) – вопрос месяцев, возможно, и лет", - сказал Кулганек.По словам Кулганека, необходима внутриполитическая дискуссия в Чехии о развитии дальнейших отношений с Россией."Хорошо, чтобы в Чехии для столь важного шага существовала как можно более широкая политическая поддержка. Однако решение принимать должно уже следующее правительство (в Чехии 8-9 октября проходят парламентские выборы – ред.), мы можем этому помочь тем, что проведем аудит чешско-российских отношений", - сказал Кулганек.Кроме того, Кулганек убежден, что его стране необходимо поддерживать экономические отношения с Россией."Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения (с РФ) и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы в работе в России, а у нас создают рабочие места. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с РФ считаю близорукими и неразумнымы", - сказал Кулганек.Тот факт, что Россия ввела Чехию в список недружественных государств, по мнению Кулганека, не способствует восстановлению отношений между странами. "Как главу МИД, меня не удовлетворяет то, что наши отношения с РФ находятся на точке замерзания. Не мы к этому привели, мы должны были реагировать и делали это правильно. К тому же, тот факт, что РФ ввела в список недружественных стран, не помогает (развитию отношений), а лишь ведет к эскалации атмосферы", - сказал глава чешского МИД.Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210701/vrbetitse-1739432265.html

https://ria.ru/20210701/spisok-1739417489.html

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чехия, москва, мид чехии, якуб кулганек, россия