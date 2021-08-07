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В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией
В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией - РИА Новости, 07.08.2021
В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией
Первый встречный шаг для улучшения отношений между Чехией и РФ должна сделать Москва, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T22:33
2021-08-07T23:42
чехия
москва
мид чехии
якуб кулганек
россия
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ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. Первый встречный шаг для улучшения отношений между Чехией и РФ должна сделать Москва, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в субботу на сайте пражской газеты Právo."В нынешней ситуации мяч на стороне России. Но это (улучшение отношений) – вопрос месяцев, возможно, и лет", - сказал Кулганек.По словам Кулганека, необходима внутриполитическая дискуссия в Чехии о развитии дальнейших отношений с Россией."Хорошо, чтобы в Чехии для столь важного шага существовала как можно более широкая политическая поддержка. Однако решение принимать должно уже следующее правительство (в Чехии 8-9 октября проходят парламентские выборы – ред.), мы можем этому помочь тем, что проведем аудит чешско-российских отношений", - сказал Кулганек.Кроме того, Кулганек убежден, что его стране необходимо поддерживать экономические отношения с Россией."Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения (с РФ) и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы в работе в России, а у нас создают рабочие места. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с РФ считаю близорукими и неразумнымы", - сказал Кулганек.Тот факт, что Россия ввела Чехию в список недружественных государств, по мнению Кулганека, не способствует восстановлению отношений между странами. "Как главу МИД, меня не удовлетворяет то, что наши отношения с РФ находятся на точке замерзания. Не мы к этому привели, мы должны были реагировать и делали это правильно. К тому же, тот факт, что РФ ввела в список недружественных стран, не помогает (развитию отношений), а лишь ведет к эскалации атмосферы", - сказал глава чешского МИД.Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210701/vrbetitse-1739432265.html
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чехия, москва, мид чехии, якуб кулганек, россия
22:33 07.08.2021 (обновлено: 23:42 07.08.2021)
 
В Чехии считают необходимым сохранить экономические отношения с Россией

Глава МИД Чехии Кулганек: первый шаг для улучшения отношений должна сделать Россия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Староместскую площадь в Праге
Вид на Староместскую площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. Первый встречный шаг для улучшения отношений между Чехией и РФ должна сделать Москва, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в субботу на сайте пражской газеты Právo.
"В нынешней ситуации мяч на стороне России. Но это (улучшение отношений) – вопрос месяцев, возможно, и лет", - сказал Кулганек.
По словам Кулганека, необходима внутриполитическая дискуссия в Чехии о развитии дальнейших отношений с Россией.
"Хорошо, чтобы в Чехии для столь важного шага существовала как можно более широкая политическая поддержка. Однако решение принимать должно уже следующее правительство (в Чехии 8-9 октября проходят парламентские выборы – ред.), мы можем этому помочь тем, что проведем аудит чешско-российских отношений", - сказал Кулганек.
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Кроме того, Кулганек убежден, что его стране необходимо поддерживать экономические отношения с Россией.
"Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения (с РФ) и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы в работе в России, а у нас создают рабочие места. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с РФ считаю близорукими и неразумнымы", - сказал Кулганек.
Тот факт, что Россия ввела Чехию в список недружественных государств, по мнению Кулганека, не способствует восстановлению отношений между странами. "Как главу МИД, меня не удовлетворяет то, что наши отношения с РФ находятся на точке замерзания. Не мы к этому привели, мы должны были реагировать и делали это правильно. К тому же, тот факт, что РФ ввела в список недружественных стран, не помогает (развитию отношений), а лишь ведет к эскалации атмосферы", - сказал глава чешского МИД.
Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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ЧехияМоскваМИД ЧехииЯкуб КулганекРоссия
 
 
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